Nouvelle date de sortie mondiale, bandes-annonces et nouvelles du gameplay

Amazon Game Studios essaie de devenir un studio AAA de premier plan depuis des années, mais un début difficile a vu des commentaires mitigés sur son jeu dérivé du Grand Tour et le lancement désastreux du jeu de tir en ligne Crucible, qui est immédiatement revenu à une version bêta fermée. Etat.

Désormais, tous les espoirs de la société résident dans New World, un MMORPG géant qui a lui-même connu un voyage difficile jusqu’à présent, avec des retards répétés et un changement de ton total en cours de route.

Quand New World sortira-t-il?

New World devrait sortir le 31 août 2021.

C’est le résultat du jeu troisième retard – d’abord, il a été déplacé de mai à août 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, puis il est passé au printemps 2021 dans le but d’ajouter plus « d’expériences de milieu et de fin de partie » selon les développeurs du jeu, et maintenant il est à nouveau reculé à la fin de l’été.

Cette fois, le changement consiste à laisser le temps de « travailler sur des fonctionnalités de fin de jeu convaincantes que nous pensons importantes à inclure au lancement », selon une mise à jour de développement.

Néanmoins, vous pouvez toujours le pré-commander sur Amazon maintenant pour 34,99 £, tandis qu’une édition Deluxe est disponible pour 43,99 £. Les deux versions sont également disponibles en précommande sur Steam. Toute personne qui précommande aura accès au test bêta fermé du jeu dès qu’il commencera le 20 juillet.

Sur quelles plateformes New World sera-t-il jouable?

New World ne sera jouable que sur les PC Windows.

Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles Amazon pourrait lancer son propre service de jeu en nuage, actuellement nommé Project Tempo, et New World serait probablement l’un des jeux phares de ce service.

Regardez la dernière bande-annonce du Nouveau Monde

Voici la dernière bande-annonce de New World, sortie aux Game Awards en décembre 2019:

Que pouvons-nous attendre du Nouveau Monde?

New World devait à l’origine être un MMO semi-historique, situé dans une version légèrement romancée de l’Amérique dans les années 1600, car elle a été colonisée pour la première fois par les Européens.

Depuis lors, le jeu s’est éloigné de ce cadre potentiellement controversé, et le jeu est maintenant basé sur un cadre de fantaisie plus traditionnel: Aeternum, également connu sous le nom d’île éternelle.

Vous serez quelqu’un convoqué sur l’île et devrez vous battre contre les légions de corrompus tout en travaillant avec – ou contre – d’autres joueurs pour établir un territoire et riposter.

New World implique des joueurs à la fois en équipe et en compétition les uns contre les autres, alors que vous travaillez peut-être ensemble pour récupérer des ressources et construire un règlement. Ces autres joueurs seront désormais considérés comme vos amis et vous travaillerez ensemble pour défendre la colonie des joueurs en ligne rivaux. Il y a aussi un accent clair sur l’attaque d’autres colonies, tuant des joueurs pour prendre également leurs ressources.

Le jeu en solo peut également être extrêmement difficile, car vous combattez une multitude de monstres et d’autres joueurs pour vous tuer. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure ce jeu fonctionnera avec des dizaines de joueurs occupant la même carte, avec un certain nombre de titres prometteurs dans le passé exposés pour leur gameplay en ligne irrégulier.

Si vous souhaitez en savoir plus, lisez notre aperçu complet du jeu – mais notez que c’est avant qu’il ne passe à un monde fantastique plus traditionnel.