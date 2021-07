Nouvelle date de sortie du BlackBerry 2021, rumeurs de prix et de spécifications

Un nouveau téléphone BlackBerry sera lancé en 2021. Vous avez bien lu, BlackBerry est de retour d’entre les morts… encore une fois. Mais comment en sommes-nous arrivés là et que pouvons-nous attendre du nouveau téléphone ?

Redéfinir la montée et la chute de BlackBerry est une conversation courante dans les technologies grand public, d’autant plus que la marque a connu une deuxième montée et descente au cours des trois dernières années.

Autrefois roi du monde du téléphone teinté d’affaires au milieu des années 2000, le clavier physique et le logiciel direct du BlackBerry n’ont pas survécu à l’assaut de l’iPhone et à la montée en puissance d’Android. BlackBerry a sorti un téléphone Android – le Priv – puis a cessé de fabriquer des téléphones.

TCL a ensuite acheté les droits de sortie des téléphones de marque BlackBerry pour nous donner le KeyOne de 2017, puis le Key2 de 2018, une suite encore meilleure. Quelques autres combinés sont issus du partenariat, mais à compter du 31 août 2020, TCL a cessé de prendre en charge ces téléphones avec des mises à jour logicielles et le partenariat a pris fin.

C’est donc avec une certaine surprise que nous avons appris en août que la société américaine OnwardMobility avait obtenu une licence pour le nom BlackBerry et a depuis annoncé qu’elle travaillerait pour lancer un appareil BlackBerry compatible 5G avec un clavier physique en 2021.

Quelle est la date de sortie du nouveau BlackBerry ?

Avance rapide jusqu’à fin juillet 2021 et la société vient d’annoncer son « programme de pré-engagement », qui donne aux fans et aux entreprises un moyen de donner leur avis sur le processus de développement du premier BlackBerry 5G, ainsi que la possibilité d’obtenir un pré-engagement précoce. -commander l’accès, une fois que le téléphone est prêt pour ses débuts.

Bien que la page d’inscription du programme ne révèle aucune information supplémentaire sur le moment où le téléphone sera réellement prêt pour la sortie, elle donne un aperçu des progrès d’OnwardMobility, avec le développement de leur appareil déjà en cours mais une conception technique finale ou des spécifications et fonctionnalités pas encore enfermé.

Ce nouveau BlackBerry devrait sortir en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, bien que nous ne sachions pas encore quels marchés spécifiques dans ces régions sont inclus.

Quel est le prix du BlackBerry 2021 ?

Nous n’avons pas encore d’indication de prix, mais nous pensons qu’il sera assez élevé, peut-être autour de 800 £/800 $ US. À moins qu’OnwardMobility ne trouve de gros acheteurs, nous ne nous attendons pas à ce que leur téléphone se vende en énormes quantités. Les téléphones BlackBerry de TCL étaient généralement plus chers que les spécifications ne le justifiaient, par rapport aux appareils concurrents et nous ne nous attendons pas à ce que cette caractéristique change cette fois-ci.

Un BlackBerry en 2021 est un appareil de niche, c’est le moins qu’on puisse dire, et bien que le prix premium tentera de refléter l’exclusivité d’un téléphone sécurisé avec un clavier, la réalité est qu’il sera probablement cher en raison de ce même attrait de niche.

Qu’en est-il des nouvelles spécifications du BlackBerry 2021 ?

Selon OnwardMobility, leur nouveau BlackBerry offrira des capacités de mise en réseau 5G et un clavier physique. Ce sont vraiment les deux seules indications de spécifications que nous ayons jusqu’à présent, à part le téléphone sous Android, comme actuellement, l’annonce ne concerne que l’existence du partenariat et rien de plus.

OnwardMobility a autorisé le nom BlackBerry et travaille également avec FIH Mobile Limitied – une filiale de Foxconn – pour fabriquer le téléphone.

La seule partie de l’annonce originale qui faisait allusion aux spécifications du téléphone indiquait qu' »il y a un besoin absolu d’un téléphone 5G sécurisé et riche en fonctionnalités qui améliore la productivité ». C’est encore assez vague mais suggère que la société actuelle BlackBerry pourrait être impliquée au niveau logiciel. comme c’était le cas avec les téléphones de TCL. Il n’était pas responsable de la conception du matériel, mais son logiciel sécurisé était étroitement lié à Android et pourrait bien être également sur le nouveau téléphone d’OnwardMobility.

D’un autre côté, BlackBerry a vendu son catalogue de brevets au cours de la dernière année, dont 90 ont déjà été vendus à Huawei, bien que ce soit une goutte d’eau dans l’océan par rapport à son prétendu total de 38 000 brevets. Il n’est pas clair si la vente de ses brevets logiciels pour smartphones affectera la capacité ou l’intention de l’entreprise de fournir son propre logiciel original à l’avenir.

« Riche en fonctionnalités » signifie peut-être que le nouveau BlackBerry sera un appareil haut de gamme tout chantant et tout dansant, contrairement au KeyOne et au Key2. Les téléphones 5G n’ont pas besoin de vanter le dernier chipset Snapdragon le plus puissant, mais cela pourrait aider le nouveau BlackBerry à durer quelques années pour les acheteurs. Le KeyOne en particulier fonctionne assez lentement aujourd’hui et n’était pas bien à l’épreuve du temps.

Nouvelle liste de souhaits BlackBerry 2021

Avec si peu d’informations concrètes, voici quelques éléments que nous espérons que le nouveau BlackBerry 5G d’OnwardMobility apportera à la table afin de rendre justice à la marque.

Un affichage à taux de rafraîchissement élevé

Le KeyOne et le Key2 utilisaient exactement le même écran et ce n’était pas le bon. Les couleurs étaient un peu atténuées et la luminosité n’était pas géniale. Un BlackBerry premium doit offrir un bien meilleur affichage, et nous espérons en avoir un avec un taux de rafraîchissement élevé, jusqu’en 2021. Si OnwardMobility veut attirer les professionnels, il devrait leur offrir un écran premium.

Un clavier superlatif

Facteur de forme coulissant

Le problème avec l’insertion de touches plus grandes est l’attente des facteurs de forme des smartphones modernes. Le KeyOne et le Key2 avaient des écrans ponctuels afin d’adapter un clavier physique en dessous d’eux et d’avoir toujours un téléphone de taille gérable. Nous pensons que le nouveau BlackBerry devrait recréer le facteur de forme du BlackBerry Priv, avec un écran de smartphone à écran tactile ordinaire et un facteur de forme coulissant qui cache un clavier physique.

Là encore, si le téléphone imitait le design compact du BlackBerry Bold 9900 et faisait fonctionner Android correctement, nous serions au paradis de la nostalgie.

Bonnes caméras

Les caméras des BlackBerry TCL étaient toutes faibles. Nous espérons que le BlackBerry 5G dispose d’appareils photo capables de résister aux smartphones modernes. Si les entreprises continuent de ramener la marque, elles doivent cesser de compromettre la qualité des caméras, l’une des principales choses que les gens apprécient sur leurs téléphones, même les hommes d’affaires.

