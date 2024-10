Nouvelle date de condamnation fixée pour une femme reconnue coupable du décès de trois éclaireuses de Topeka

Un juge du tribunal de district du comté de Shawnee a reporté jeudi une audience de détermination de la peine à 14 heures le 22 novembre pour Amber Peery, une Topekan reconnue coupable le 15 août de crimes liés à la mort par accident de trois éclaireuses de Topeka en octobre 2022.

Peery, 34 ans, n’a pas comparu à l’audience de jeudi, où elle était représentée par l’avocate de la défense Vanessa Riebli et l’accusation était représentée par le procureur adjoint du comté de Shawnee, Will Manly, selon les archives judiciaires.

Ces dossiers indiquent que la juge de district Jessica Heinen n’a abordé aucune autre requête en suspens concernant le cas de Peery lors de l’audience de vendredi, qu’elle a programmée la semaine dernière après que les avocats de Peery ont demandé que sa condamnation soit reportée et que le bureau du procureur du comté de Shawnee, Mike Kagay, ne s’y est pas opposé.

Peery est restée détenue vendredi dans la prison du comté de Shawnee, où les dossiers indiquent qu’elle était détenue sans caution.

Amber Peery a écouté les témoignages lors de son audience préliminaire tenue l’année dernière devant le tribunal de district du comté de Shawnee.

Quelles autres motions sont à l’étude ?

Les avocats de Peery ont demandé le report de la peine le 26 septembre, affirmant qu’ils avaient besoin de plus de temps pour pouvoir entendre plus de 70 enregistrements d’appels téléphoniques et voir plus de 20 vidéos prises de Peery parlant à diverses personnes à la prison.

Ils ont déclaré que le bureau de Kagay les avait partagés avec eux, mais qu’ils n’avaient pas pu ouvrir les dossiers concernés et qu’ils devaient examiner tous les dossiers pour être correctement préparés en vue de la détermination de la peine.

Les avocats de Peery ont déclaré qu’ils avaient également besoin de plus de temps pour examiner l’existence éventuelle d’une deuxième vidéo de l’accident, qui ne leur avait pas été fournie. Les jurés du procès de Peery ont vu une vidéo de l’accident tournée vers l’avant, prise depuis la semi-remorque conduite par Robert Russell, 72 ans, de Huntsville, en Alabama, qui a heurté un SUV conduit par Peery.

Les archives judiciaires montrent que Heinen n’a pas encore statué sur les requêtes des avocats de Peery demandant qu’une caution soit fixée pour elle et qu’elle reçoive un nouveau procès, et par Manly demandant à Heinen de rejeter la demande de Peery qu’elle soit autorisée à admettre, comme preuve pour la condamnation. l’audition, un Pétition change.org signée par plus de 680 personnes demandant pour sa miséricorde.

Que s’est-il passé lors de l’accident ?

Trois Girl Scouts sont mortes et deux autres ont été blessées lorsqu’une semi-remorque conduite par Russell a heurté le côté conducteur arrière de la camionnette que Peery conduisait à 9 h 07 le 8 octobre 2022 sur l’autoroute à péage du Kansas, près d’Auburn.

Laila El Azri Ennassari et Kylie Lunn, toutes deux âgées de 9 ans, ainsi que Brooklyn Peery, 8 ans, ont été tuées. Brooklyn était la fille d’Amber Peery.

Peery et ses deux autres passagers – sa fille Carrington Peery, alors âgée de 5 ans, et Gabriella Ponomarez, alors âgée de 9 ans – ont été blessés mais ont survécu.

L’accident s’est produit alors qu’Amber Peery cherchait à faire demi-tour pour passer à travers une ouverture dans le mur de barrière sur l’autoroute à péage alors qu’elle se rendait à un événement Girl Scout à Tonganoxie.

Amber Peery faisait partie d’une caravane de trois véhicules, pour laquelle les deux autres conducteurs avaient déjà fait demi-tour à travers une ouverture de barrière à péage.

Les jurés ont déclaré Amber Peery coupable le 15 août de trois chefs d’accusation d’homicide involontaire, de deux chefs d’accusation de coups et blessures aggravés et d’un chef chacun de défaut de maintenir une seule voie et de faire demi-tour sur une autoroute interétatique.

