Nouvelle controverse sur le portrait de Kate Middleton : pourquoi les fans sont divisés

Un nouveau portrait de la princesse de Galles suscite de vives réactions, quelques jours seulement après la révélation d’une ressemblance controversée avec le roi Charles III.

Le magazine Tatler a partagé la couverture de son édition de juillet 2024 sur réseaux sociauxprésentant un portrait de l’ancienne Kate Middleton réalisé par l’artiste anglo-zambienne Hannah Uzor, une « comère de trois enfants », selon la publication.

Il s’agit du troisième portrait de couverture annuel de la publication. Les années précédentes présentaient des œuvres de la reine Elizabeth II et du roi Charles III.

Au premier plan sur un fond bleu dégradé, le tableau montre Kate dans une robe blanche longue jusqu’au sol et une cape avec une ceinture et un pendentif bleus. Ses mains sont repliées l’une dans l’autre alors qu’elle enfile un diadème et ses cheveux tirés en arrière. Elle semble porter la même robe qu’elle portait lors du premier banquet d’État du roi Charles.

Sur les réseaux sociaux, le portrait a suscité de nombreuses réactions, beaucoup affirmant que le portrait ne ressemble pas du tout à la princesse.

« Quel horrible portrait pour une belle femme », a commenté une personne.

Un autre a écrit : « Ce n’est pas SAR la princesse de Galles. Dieu sait qui c’est, mais ce n’est pas SAR la princesse de Galles. »

Un autre a commenté : « Cela ne lui ressemble pas du tout. »

« Je respecte vraiment l’artiste mais je ne vois pas non plus Catherine ici », a ajouté une personne.

Certains semblaient cependant avoir eu la vision.

L’un d’eux a commenté : « J’aime tellement ça », avec trois emoji en forme de cœur rouge.

« C’est tellement beau », a écrit un autre.

TODAY.com a contacté Tatler Magazine et Uzor, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Que signifie le portrait de Kate ?

L’approche d’Uzor à l’art, selon elle site webest « motivée par son intérêt pour l’histoire, en particulier la culture diasporique et ses manifestations dans la mémoire personnelle et publique ».

Sa série de portraits de 2020 mettait en lumière des personnalités de la diaspora africaine qui ont joué un rôle dans l’histoire anglaise.

L’artiste a déclaré à Tatler à propos de Kate : « Elle est vraiment à la hauteur de son rôle. Elle est née pour ça. Elle se comporte avec tant de dignité, d’élégance et de grâce.

Regarder la vidéo de Kate dans laquelle elle annonçait qu’elle suivait un traitement contre le cancer a affecté le portrait « sans aucun doute », a déclaré Uzor.

« Tous mes portraits sont constitués de couches de personnalité, construites à partir de tout ce que je peux trouver à leur sujet », a déclaré Uzor à Tatler.

La teinte « vert-bleu » de l’arrière-plan a été inspirée par la couleur des yeux de Kate, « et tente également d’obtenir des éléments d’être dans un jardin et sur l’eau ». Elle a cité l’aviron comme l’un des sports préférés de Kate.

Qu’est-ce que cela a à voir avec le portrait du roi Charles ?

Cette publication intervient quelques jours après qu’un portrait controversé de Charles ait été dévoilé le 14 mai.

L’artiste britannique Jonathan Yeo a peint le représentation dramatique du roi de 75 ansqui constitue le premier portrait officiel de Charles depuis son couronnement en mai 2023.

Dans le tableau, Charles porte l’uniforme rouge des gardes gallois. Il pose sur un fond rouge, les mains sur une épée. Sur l’épaule droite du roi, flotte un papillon monarque.

Ouais dit à la BBC qu’il a choisi de représenter Charles dans son uniforme militaire tel qu’il apparaîtrait dans le portrait royal traditionnel du passé.

Il a déclaré qu’il voulait « faire référence aux traditions du portrait royal mais d’une manière qui reflète une monarchie du 21e siècle », selon un communiqué publié par le palais de Buckingham le 14 mai 2023.

Quant au rouge aux « couleurs vives », Yeo a déclaré sur son site web que la teinte était destinée à « faire écho à la tunique rouge vif de l’uniforme, non seulement en résonance avec l’héritage royal trouvé dans de nombreux portraits historiques, mais aussi en injectant une secousse dynamique et contemporaine dans le genre avec sa teinte uniformément puissante ».

Le papillon monarque était pour Yeo une manière d’illustrer l’évolution du rôle de Charles dans la famille royale au fil des ans, a-t-il déclaré à la BBC.

« Dans l’histoire de l’art, le papillon symbolise la métamorphose et la renaissance », a expliqué Yeo, qui a été chargé par The Drapers’ Company de peindre le portrait de Charles en 2020 alors qu’il était encore prince de Galles.

En plus d’être également un symbole des causes environnementales du roi, Yeo a déclaré sur son site Internet que le papillon est un « contraste visuel avec la dureté militaire de l’uniforme et de l’épée ».