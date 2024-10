Nouvelle console Xbox publiée accidentellement tôt par Walmart

Walmart a accidentellement publié une nouvelle console Xbox plus tôt. Les détaillants qui brisent les dates de sortie ne sont pas quelque chose de nouveau, mais lorsque cela se produit, ce sont généralement des jeux vidéo qui sortent trop tôt, en particulier des jeux très attendus. Il est rare qu’un détaillant publie accidentellement un élément matériel de manière anticipée, ou du moins un matériel conséquent. La nouvelle Xbox Series X blanche est disponible dans la nature grâce à Walmart, quelques jours avant sa sortie.

En juin dernier, Microsoft annoncé trois nouvelles consoles Xbox Series X. L’une d’elles était une Xbox Series X entièrement numérique avec une peinture blanche ou, plus précisément, une peinture « Robot White » comme la décrit Microsoft.

La machine entièrement numérique est dotée d’un SSD de 1 To et se vend à 449,99 $, ce qui la rend un peu moins chère que la Xbox Series X standard. La console est disponible en précommande depuis août, mais ne sortira que le 14 octobre. Je n’ai pas encore commandé la console, mais je suis intéressé à la posséder, mais je pourrai peut-être mettre la main dessus plus tôt.

Sur Reddit, un fan de Xbox a raconté qu’il avait trouvé la console à vendre très tôt, alors qu’il se promenait dans son Walmart local. Nous ne savons pas où se trouve ce Walmart dans le pays, mais il est possible que ce soit également le cas dans d’autres endroits. Le fan de Xbox affirme également que la console fonctionne plus froidement que sa Xbox Series X d’origine, bien que cela soit probablement simplement dû au fait qu’elle est plus récente et qu’elle n’a pas collecté le même niveau de poussière sur le ventilateur.

Maintenant que les utilisateurs Xbox voient de véritables images de la console, et pas seulement des photos de produits, ils sont divisés sur le design. Bien sûr, certains aiment le look blanc élégant et immaculé. D’autres pensent que l’absence de lecteur de disque donne un aspect un peu étrange.

« Cela a l’air frais comme l’enfer, mais je ne peux tout simplement pas justifier de ne pas avoir de lecteur de disque », lit-on dans un commentaire sur le message ci-dessus. « Cela me semble bizarre sans la fente pour disque. Comme ne pas avoir de nombril ou quelque chose comme ça », lit-on dans un autre commentaire.

