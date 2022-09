Nouvelle classe, nouveau pays : des enfants fuyant la guerre en Ukraine se préparent à commencer l’école au Manitoba

Comme beaucoup d’autres enfants de cinq ans, Maksym Okhrimenko se prépare à commencer la maternelle. Mais pour lui, cela signifie plus que simplement s’habituer à une nouvelle classe ou à un nouveau professeur.

Maksym se prépare à apprendre dans une nouvelle langue, dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays.

“Il ne parle pas du tout anglais et c’est vraiment un problème maintenant, mais je pense que ça ira vite quand il commencera” l’école, a déclaré sa maman, Yuliia Okhrimenko.

“Tout va bien se passer.”

Elle et son fils font partie des plus de 6 000 Ukrainiens qui sont arrivés au Manitoba au cours des derniers mois, à la suite de l’invasion du pays par la Russie. Cela comprend plus de 800 enfants, selon un porte-parole du gouvernement du Manitoba.

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir combien d’étudiants ukrainiens nouvellement arrivés s’inscriront dans les écoles du Manitoba cet automne, une organisation qui travaille avec les familles estime que ce nombre pourrait se chiffrer par centaines.

Le porte-parole provincial a déclaré que la province s’attend à ce que le nombre d’inscriptions scolaires de cette année soit élevé, en raison du nombre d’Ukrainiens qui sont passés par le centre d’accueil provincial.

Yuliia Okhrimenko et son fils, Maksym, sont arrivés à Winnipeg en mai. Son mari est toujours en Ukraine. (Jeff Stapleton/CBC)

Yuliia et Maksym Okhrimenko ont atterri à Winnipeg en mai. Elle a finalement pris la difficile décision de fuir l’Ukraine après avoir passé plus d’une semaine à l’abri sous terre.

“Il n’était pas possible de vivre avec mon fils sous terre”, a déclaré Okhrimenko.

Son mari, qui n’était pas autorisé à quitter le pays, est resté sur place.

Elle ne connaissait personne au Manitoba, mais a pris la décision de déménager dans la province en raison de sa grande communauté ukrainienne.

Manitoba Parents for Ukrainian Education, une organisation qui défend le programme bilingue anglais-ukrainien offert dans 11 écoles du Manitoba, l’a aidée à naviguer dans le système scolaire ici, a déclaré Okhrimenko, et Maksym participera au programme à l’école Prince Edward cet automne.

“Ils ont traversé beaucoup de choses”

Mariia Nevoit, coordonnatrice de l’initiative spéciale de Manitoba Parents for Ukrainian Education, a passé l’été à communiquer avec des familles comme celle d’Okhrimenko pour répondre à des questions sur le programme bilingue et l’inscription à l’école.

Nevoit a déclaré que la plupart des familles avec lesquelles elle a parlé étaient intéressées par les écoles qui offrent le programme anglais-ukrainien. Le programme n’est pas disponible pour les élèves du secondaire.

“L’une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent notre programme, surtout en ce moment, est que le programme anglais-ukrainien est moins stressant pour les enfants qui sont déjà suffisamment stressés”, a déclaré Nevoit, qui faisait elle-même partie du programme lorsqu’elle a quitté l’Ukraine. à Winnipeg en 2013, à l’âge de 14 ans.

“Ils ont traversé beaucoup de choses. J’ai entendu des histoires de guerre horribles et horribles, et ces enfants n’ont plus besoin de stress.”

Le programme bilingue offre « une façon plus douce de… s’intégrer à la société canadienne », a-t-elle dit.

Son organisation a lancé une initiative appelée Backpack 4 Hope, qui vise à garantir que les jeunes récemment arrivés d’Ukraine reçoivent un sac à dos rempli d’articles tels que des fournitures scolaires, des livres, des articles d’hygiène et un jouet.

L’organisation a déclaré que depuis la fin avril, plus de 700 enfants âgés de 5 à 17 ans avaient été enregistrés pour un sac à dos.

Nevoit a déclaré que certains enfants arrivés au printemps n’étaient pas prêts à s’inscrire à l’école tout de suite, mais elle pense qu’ils s’inscriront pour cette année scolaire.

Elle craint qu’il n’y ait des défis pour les familles, comme devoir attendre une évaluation scolaire avant de commencer les cours ou que le programme bilingue anglais-ukrainien ne puisse pas accueillir toutes les familles qui le choisissent.

L’école élargit son programme bilingue

Dans la division scolaire Seven Oaks de Winnipeg, des travaux ont été entrepris au cours de l’été pour aider les familles nouvellement arrivées à Winnipeg à se préparer pour l’année scolaire.

Jana McKee, qui dirige le service d’établissement de la division, a déclaré que plusieurs membres du personnel parlant l’ukrainien avaient été embauchés au cours des derniers mois pour travailler avec les familles, que cela signifie les aider à s’inscrire dans les écoles ou avec un soutien en dehors de l’école.

“Notre objectif est que les élèves soient dans leurs salles de classe avec leurs camarades de classe et leur enseignant le premier jour”, a déclaré Adam Hildebrandt, directeur de HC Avery Middle School, l’une des écoles de la division Seven Oaks qui propose le programme anglais-ukrainien. .

Les étudiants du programme suivent un cours d’ukrainien trois fois par semaine.

Adam Hildebrandt est directeur de l’école intermédiaire HC Avery à Winnipeg, l’une des 11 écoles manitobaines qui offrent le programme bilingue anglais-ukrainien. (Tyson Koschik/CBC)

Quelques jours après l’ouverture des inscriptions la semaine dernière, huit étudiants récemment arrivés d’Ukraine s’étaient inscrits, a déclaré Hildebrandt.

Le nombre d’inscriptions pour le programme anglais-ukrainien à HC Avery se situe généralement entre le bas et le milieu des années 20, mais l’école s’attend à plus de 40 cette année, a-t-il déclaré.

Au cours des cinq dernières années, le programme a été enseigné par l’un des enseignants ukrainiens de l’école. Cette année, il y aura deux professeurs.

À ce stade, les élèves de HC Avery qui sont récemment arrivés au Manitoba seront dans une classe principale avec un enseignant parlant ukrainien, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas imaginer ce que cela doit être de vivre une expérience où vous devez changer de pays et déménager dans une nouvelle école … dans les circonstances de la guerre”, a-t-il déclaré.

Un trident – un symbole qui apparaît sur les armoiries de l’Ukraine – est vu dans une salle de classe du HC Avery Middle School. L’école s’attend à voir une augmentation significative du nombre d’étudiants dans son programme anglais-ukrainien cette année. (Tyson Koschik/CBC)

L’espoir est que “s’ils peuvent atterrir dans une école où il y a une langue qui leur est familière et où il y a une population d’élèves qui comprend la culture et a une forte affiliation avec cette culture… cela les aide à se sentir les bienvenus”, a-t-il déclaré.

Les enseignants de soutien sont prêts à travailler avec les élèves sur tous les défis académiques ou émotionnels auxquels ils pourraient être confrontés, a déclaré Hildebrandt.

À RF Morrison, l’autre école de la division qui offre le programme bilingue, le directeur Andrew Volk a déclaré que 18 élèves récemment arrivés d’Ukraine étaient inscrits vendredi dernier. Cela s’ajoute aux 12 élèves qui fréquentaient l’école à la fin de la dernière année scolaire, a-t-il dit.

L’école s’efforce de soutenir les familles de plusieurs manières, y compris une formation supplémentaire pour aider les enfants qui ont subi un traumatisme, a déclaré Volk dans un e-mail.

Yuliia Okhrimenko s’est dite heureuse que Maksym puisse apprendre à la fois en anglais et en ukrainien à Winnipeg. Bien qu’elle ait un emploi et qu’elle s’installe à Winnipeg, la transition a été difficile. « J’ai beaucoup pleuré, dit-elle. (Jeff Stapleton/ Radio-Canada)

Yuliia Okhrimenko s’est dite heureuse que son fils ait l’occasion d’apprendre à la fois l’anglais et l’ukrainien lorsqu’il entrera à l’école Prince Edward, dans la division scolaire River East Transcona.

Elle s’installe à Winnipeg et travaille maintenant comme fleuriste. Mais ça a été difficile, dit-elle.

“J’ai beaucoup pleuré”, a-t-elle déclaré. “J’avais besoin d’organiser ma vie. Ce n’était pas si facile.”

Pour l’instant, son plan est de rester au Canada avec son fils, mais elle ne peut s’empêcher de devenir émotive lorsqu’on l’interroge sur son mari.

Elle ne sait pas quand ils pourront se revoir. Alors pour l’instant, ils fêteront le premier jour d’école en partageant des photos et des appels téléphoniques.