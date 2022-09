Nouvelle circonscription électorale de Vernon-Lake Country proposée – Kelowna Capital News

Des changements pourraient être apportés aux limites des circonscriptions électorales fédérales de North Okanagan-Shuswap.

Une nouvelle circonscription de Vernon-Lake Country est envisagée par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales.

La proposition consiste à séparer la ville de Vernon et une partie de Coldstream de la circonscription électorale existante de North Okanagan-Shuswap (NOS ED) et à former une nouvelle circonscription de Vernon-Lake Country. Il comprendrait la ville de Vernon, une partie de Coldstream, Lake Country et une bande étroite de Kelowna à travers Glenmore et jusqu’au pont du lac Okanagan.

Le nouveau NOS ED comprendrait le reste de Coldstream, les zones entourant Vernon (zones B, C, D, E et F), Salmon Arm, Revelstoke et s’étendrait vers l’ouest pour englober l’est de Kamloops.

Le public peut donner son avis sur la proposition jusqu’au 3 octobre 2022.

« Il s’agit d’une question non partisane qui nous concerne tous », a déclaré Heather Clay, PDG de l’Association de circonscription électorale du Parti vert fédéral de North Okanagan-Shuswap. “L’ajout d’une nouvelle circonscription électorale de Vernon-Lake Country aura d’énormes implications et nous voulons nous assurer que les électeurs ont la possibilité de faire entendre leur voix.”

Le Parti vert de North Okanagan-Shuswap a présenté sa propre proposition lors d’une audience en juin.

La proposition verte comprend Vernon et l’ensemble du district régional de North Okanagan (RDNO), ainsi que Falkland et la zone entre Falkland et Vernon, le côté nord-ouest du lac Okanagan jusqu’au sud jusqu’à Fintry et Lake Country (sans aucune partie de Kelowna).

« Nous sommes d’avis que les limites des circonscriptions électorales doivent être justes en termes de population, géographiquement logiques et historiquement informées. Ils doivent également être aussi cohérents socialement que possible, à la fois pour le processus électoral et pour la représentation ultérieure », a déclaré Clay. « Nous croyons qu’un peu de connaissances locales pourraient aider à améliorer la décision sur l’endroit où les limites sont tracées. Nous encourageons tout le monde à participer au processus.

Pour faire part de vos commentaires à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales, envoyez un courriel à BC-CB@redecoupage-federal-redistribution.ca ou par la poste : Secrétaire, Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Colombie-Britannique, 1055 West Hastings St., Suite 300, Vancouver, BC V6E 2E9. Indiquez votre nom, votre adresse et vos coordonnées.

La Constitution du Canada exige que les circonscriptions électorales fédérales soient révisées tous les 10 ans pour refléter les changements et les mouvements de la population canadienne.

Plus d’informations sur la redistribution peuvent être trouvées ici https://redecoupage-redistribution-2022.ca/index_e.aspx.

