Nouvelle chemise et gilet pare-balles unisexes conçus après que des troupes féminines se soient plaintes de la version pour hommes

Les chemises et gilets pare-balles UNISEX Army ont été conçus après que des troupes féminines se soient plaintes que la version pour hommes ne correspondait pas.

On s’attend à ce qu’elles améliorent la précision des tirs, car les femmes soldats – comme le personnage de Our Girl de Michelle Keegan, Georgie Lane – pourront tirer plus confortablement.

Après que les troupes féminines se soient plaintes de leur équipement, de nouvelles chemises et armures unisexes de l’armée ont été conçues, ici Michelle Keegan dans Our Girl Crédit : BBC/Ilze Kitshoff

La chemise est disponible dans des tailles plus petites que le vêtement précédent et est conçue pour que les personnes plus petites ne se retrouvent pas avec des poches rentrées dans leur ceinture.

Le gilet pare-balles Virtus a également été repensé pour s’adapter aux femmes après plusieurs plaintes.

Il comprend des sangles plus étroites, est plus court au niveau du torse et a une poitrine plus petite pour augmenter l’amplitude des mouvements des bras.

Le personnel de l’armée obtiendra la nouvelle gamme ce mois-ci.