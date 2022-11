Nouvelle caserne de pompiers pour le quartier Glenmore de Kelowna

Le conseil municipal de Kelowna examinera les changements nécessaires pour faire place à une nouvelle caserne de pompiers à Glenmore lors de sa réunion du 14 novembre.

Le personnel recommande au conseil d’appuyer le plan communautaire officiel (OCP) et les changements de désignation d’utilisation du sol afin que la nouvelle salle puisse être construite sur la propriété au 2340 Glenmore Road North, au sud de l’intersection de McKinley Road. Il est situé entre le parc régional Stephens Coyote Ridge et le parc canin North Glenmore, et en face de la décharge.

La propriété n’est pas dans la réserve de terres agricoles ou n’est pas utilisée à des fins agricoles. La caserne de pompiers actuelle serait déplacée du 550 Valley Road North vers le nouvel emplacement. La propriété du chemin Valley serait réhabilitée puis louée à des fins agricoles.

Le personnel recommande également que les modifications de l’OCP soient transmises à une audience publique pour un examen plus approfondi.

