Nouvelle-Calédonie : la police française restera sur le territoire touché par les émeutes, déclare Macron

Six personnes, dont deux policiers, ont été tuées et des centaines d’autres blessées dans les émeutes déclenchées par une réforme électorale controversée proposée la semaine dernière.

Il existe depuis longtemps des tensions entre le gouvernement central de Paris et les Kanaks indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, qui représentent environ 40 % du petit archipel.

Le groupe d’îles, situé entre l’Australie et les Fidji, est un territoire français depuis le XIXe siècle. Ces émeutes constituent les pires troubles que le pays ait connu depuis les années 1980.

Après s’être envolé jeudi pour Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, le président Macron a déclaré souhaiter le retour de la paix, du calme et de la sécurité « le plus rapidement possible ».