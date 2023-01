Nouvelle bombe Twitter : Comment les espions américains ont utilisé de fausses allégations d’ingérence électorale russe pour mettre le géant de la technologie au pas

Des dossiers révèlent comment le spectre des prétendues manières sournoises de Moscou a été utilisé pour soumettre la plate-forme au Parti démocrate américain

Dans une paire de fils à succès #TwitterFiles, cette semaine, le journaliste Matt Taibbi a dévoilé, encore plus largement, la collusion inquiétante du géant des médias avec l’État de sécurité nationale américain. L’ancien écrivain de Rolling Stone a expliqué comment la pression politique du Parti démocrate américain a très efficacement forcé l’entreprise à endosser le mensonge selon lequel sa plate-forme était largement militarisée par la Russie, avec des conséquences extrêmement importantes.

Trouver la “trace russe” à tout prix

Le premièrehardiment intitulé ‘Comment Twitter laisse entrer la communauté du renseignementdocumente comment en août 2017, malgré des allégations douteuses selon lesquelles des bots et des trolls russes étaient responsables de l’élection de Donald Trump dans les médias grand public atteignant leur paroxysme, la hiérarchie de Twitter savait que sa plate-forme n’était pas criblée d’acteurs malveillants dirigés par le Kremlin.

Dans des e-mails internes, les cadres supérieurs et les professionnels de la communication de l’entreprise se sont presque moqués de l’idée qu’elle était envahie par des robots russes. Ils ne pouvaient ni détecter “une grande corrélation” dans l’activité du compte liée à l’élection de novembre 2016, ni “modèles plus grands” du tout. Ils prévoient potentiellement de prendre des mesures contre moins de 25 utilisateurs. Ainsi, il a été décidé de simplement ignorer approches des médias sur la question.

Le mois suivant, Twitter a informé le Sénat qu’il avait suspendu 22 comptes russes possibles et 179 autres avec “liens possibles” à ces comptes. Le sénateur Mark Warner, un démocrate de rang au sein de la commission du renseignement, immédiatement a tenu une conférence de presse très médiatisée pour dénoncer la réponse du réseau social « Franchement insuffisant à tous les niveaux.

Une telle pression, combinée à la déclaration amère de Hillary Clinton, candidate à la présidence qui a échoué deux fois, “Il est temps pour Twitter d’arrêter de traîner les pieds et d’être à la hauteur du fait que sa plate-forme est utilisée comme un outil de cyber-guerre”, contraint le réseau social à mettre en place un espace dédié “Groupe de travail sur la Russie” pour enquêter sur la question. Il l’a fait – et a trouvé rien. “Aucune preuve d’une approche coordonnée” entre des comptes signalés comme potentiellement dirigés par le Kremlin a été identifié, malgré une enquête interne « exhaustive ».

Hillary Clinton

© Puce Somodevilla / Getty Images



Au total, après avoir parcouru manuellement les publications de milliers de comptes signalés comme “suspects” par des acteurs externes, ils ont découvert que seuls 32 étaient douteux, dont 17 étaient liés à la Russie, et que deux seulement avaient dépensé de l’argent en publicité – l’un étant RT, qui a reçu des offres marketing favorables de Twitter avant les élections.

Encore une fois, les hauts responsables du parti démocrate ont été exaspérés par ces résultats. Ce qui a suivi a été une avalanche de reportages désordonnés et sensationnalistes, affirmant que Twitter couvrait le sale boulot du Kremlin pour des raisons sinistres, soit en mentant sur le problème, soit en supprimant activement des tonnes de données incriminantes pour couvrir ses propres traces.

“Si Twitter était un sous-traitant du FSB… ils n’auraient pas pu construire une plateforme de désinformation plus efficace”, le professeur Thomas Rid, conseiller du comité du renseignement, a fait remarquer à Politico à l’époque.

S’abandonner à la politique

Rien de tout cela n’était vrai. Mais cela a fourni aux démocrates des munitions pour menacer les réglementations sur la publicité politique de Twitter, ce qui aurait pu être extrêmement coûteux pour les revenus de l’entreprise. Cela a plongé les cadres supérieurs dans une panique, qui n’a été qu’intensifiée par la décision opportune fuir d’une base de données de milliers de bots et de trolls russes présumés aux principaux médias par le Comité du renseignement. Cela a entraîné un flot de questions agressives de la part des journalistes.

Réalisant que la pression ne ferait que monter – car les médias et les politiciens avaient décidé qu’il s’agissait absolument d’un scandale majeur, quelles que soient les preuves disponibles, et allaient continuer à pousser jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils voulaient – ​​Twitter s’est prosterné et a déclaré publiquement des bots et des trolls étaient en fait un problème majeur sur sa plate-forme, et il serait proactif pour éradiquer une telle activité à l’avenir.

En interne, les dirigeants de Twitter colonisé sur une politique informelle et secrète pour traiter avec les acteurs voyous sur le réseau. Publiquement, ils s’en tiendraient à la ligne, le contenu a été supprimé et les utilisateurs ont été bannis “à notre seule discrétion”, alors qu’en privé ils le feraient “hors-bord” tout et n’importe quoi “identifié par la communauté du renseignement américain comme une entité parrainée par l’État menant des cyber-opérations”, sans argumentation.

Twitter avait activement invité des espions américains à exécuter son processus de modération, sans que personne ne le sache, et sur la compréhension interne explicite qu’ils ne partiraient pas. Cette sinistre pénétration élargi considérablement lorsque Covid-19 est arrivé aux États-Unis, et encore une fois, le croquemitaine de la “désinformation” du Kremlin a été le bélier.

En février 2020, l’aile du renseignement du département d’État américain, le Global Engagement Center, a publié un rapport, “Appareil de désinformation russe tirant parti des problèmes de coronavirus.” Il a affirmé qu’un vaste réseau de bots et de trolls contrôlés par Moscou et amplifié par la Chine et l’Iran pompait une propagande sans fin “décrivant le coronavirus comme une arme biologique artificielle.”

Les critères du rapport pour déterminer si un compte était un bot ou un troll étaient, incroyablement, si l’utilisateur suivait “deux ou plus” diplomates chinois. Le réseau de 250 000 personnes comprenait des représentants du gouvernement occidental et des médias, dont CNN. Une base de preuves aussi faible n’a pas dissuadé les journalistes grand public de publier d’innombrables articles approuvant les conclusions du rapport.

Le personnel de Twitter, probablement en raison de l’expérience passée à ce stade, pouvait voir ce que le Centre faisait – à savoir, tenter de “s’insérer” dans le “club de modération de contenu” par lequel Google, Twitter et Facebook étaient contrôlés par le FBI, le DHS et d’autres agences gouvernementales américaines. Les dirigeants de ces géants de la technologie étaient unanimement opposés à l’inclusion du Centre, notamment en raison de son “mandat d’offensive” opérations d’information à “Promouvoir les intérêts américains.”

L’enfer sous le talon

Après des années à se plier en quatre pour apaiser l’establishment démocrate, Twitter a tenté de repousser. Au cours d’une série d’e-mails internes, divers dirigeants ont exprimé de profondes inquiétudes quant à permettre au Centre toute influence sur la plate-forme, et ont initialement rejeté une demande du FBI pour que l’organisation soit incluse dans «l’appel de l’industrie» régulier du club de modération. On a estimé que l’implication du Centre poserait “Des risques majeurs … d’autant plus que les élections se réchauffent.”

Finalement, le FBI a proposé un compromis – la CIA, la NSA et le Global Engagement Center pourraient simplement écouter les appels de l’industrie, mais ne seraient pas des participants actifs. Twitter a cédé, une décision que ses supérieurs semblent avoir rapidement regrettée. Avant longtemps, le réseau social a été bombardé de demandes de censure de contenu et d’interdiction des utilisateurs de tous les organismes gouvernementaux américains sous le soleil.

Cela s’étendait aux responsables du gouvernement américain demandant l’interdiction d’utilisateurs parce qu’ils n’aimaient pas personnellement l’individu en question. Le célèbre chef du comité du renseignement de la Chambre, Adam Schiff, un démocrate, une fois demandé Twitter pour bannir le journaliste Paul Sperry, en raison de ses reportages critiques sur le travail du Comité. Après avoir initialement refusé, Sperry a ensuite été suspendu.

Presque toutes les autres demandes ont été acceptées immédiatement, même celles du Global Engagement Center. Cela comprenait des demandes d’interdiction des médias indépendants faussement prétendus être “GRU-contrôlé” et lié “au gouvernement russe”. Dans un e-mail, un ancien membre du personnel de la CIA remarqué que Twitter serait bientôt incapable de refuser une seule demande. “Notre fenêtre sur cela se ferme”, ils ont dit.

Dans les semaines qui ont précédé l’élection présidentielle de 2020, Twitter a été inondé de demandes de la part de tant de fonctionnaires, de départements et d’agences, ils étaient confus et surmenés. Si une action n’était pas entreprise rapidement, des e-mails de suivi apparaissaient rapidement, demandant si une action avait déjà été entreprise, et si non, pourquoi et quand elle le serait.

Dans une demande, un responsable du FBI s’est même excusé “à l’avance pour votre charge de travail.” Une fois, un avocat senior sans doute épuisé du réseau social s’est plaint en interne, “Ma boîte de réception est vraiment foutue à ce stade.”

Les fils de discussion précédents de #TwitterFiles ont révélé comment le FBI a payé 3 millions de dollars au réseau social pour traiter ses demandes. Sur la base des informations les plus récentes, il est clair que l’entreprise et son personnel ont été considérablement sous-payés pour leurs efforts. Les futures publications promettent encore d’autres révélations explosives, mais les vérités longtemps cachées divulguées jusqu’à présent devraient inciter chaque utilisateur de Twitter à réfléchir à la manière dont le site a fonctionné en secret pendant de nombreuses années comme une aile efficace du renseignement américain – et pourrait bien le faire encore.