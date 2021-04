Ces vieux ennemis Ferrari et McLaren semblent prêts à renouveler leurs batailles historiques cette saison, même s’ils restent à la dérive du concours Mercedes / Red Bull devant.

Tout ce que nous avons à faire jusqu’à présent, c’est une course à Bahreïn, mais cet événement d’ouverture a offert des indices cruciaux sur la façon dont les deux plus anciennes équipes de la grille vont se comparer cette saison: Ferrari avec son bloc moteur amélioré et son aérodynamisme amélioré, McLaren avec son passage à la puissance Mercedes et son concept de nez étroit.

Bien que leurs performances aient été étroitement égalées à Bahreïn, elles étaient assez différentes dans la façon dont elles ont été réalisées.

Comment ils se sont comparés à Bahreïn

Comment la McLaren MCL35M et la Ferrari SF21 se comparent-elles en piste?

Charles Leclerc a réalisé l’un de ses tours de qualification habituellement brillants pour mettre la Ferrari quatrième sur la grille, deux places devant la McLaren-Mercedes de Daniel Ricciardo et un quart de seconde plus rapide.

Ricciardo s’est qualifié devant son coéquipier Lando Norris par à peine cinq centièmes de seconde.

Bien que le tour de Leclerc fût génial, la Ferrari devait au moins fonctionner raisonnablement bien pour lui donner la confiance nécessaire pour la produire. La McLaren ne semblait pas aussi facile, Norris se plaignant de la constance de la voiture lorsqu’elle était poussée jusqu’au bord, en particulier lors des balayages rapides des virages 6-7.

Mais dans la course, l’image a changé.

Norris, après avoir immédiatement dépassé Ricciardo, a pu doubler confortablement la Ferrari de Leclerc au neuvième tour. Ils se sont chacun arrêté peu de temps après pour échanger leurs pneus tendres contre des médiums et Norris a commencé à creuser un écart d’un peu moins de 5 secondes sur la Ferrari lors du relais suivant – ce qui lui a essentiellement assuré la quatrième position.

L’importance de l’inversion de l’avantage de performance de la qualification à la course – et la façon dont les temps du secteur ont révélé comment les tours ont été réalisés dans chaque cas – suggère que la McLaren bénéficiait d’un avantage de puissance et la Ferrari d’un avantage d’équilibre.

Les deux voitures semblaient porter des réglages d’aileron arrière assez similaires, mais la McLaren était confortablement plus rapide dans les lignes droites. Il a également semblé accélérer plus fort dans les virages. À chaque point du tableau de vitesse maximale de la FIA – la ligne de départ / arrivée, le speed trap à la fin de la ligne droite et les extrémités respectives du secteur 1 (juste avant le virage 5) et du secteur 2 (entre les virages 12 et 13) – le McLaren roulait plus vite que la Ferrari en qualifications et en course.

3:37 Karun Chandhok a été rejoint par le pilote McLaren Lando Norris au SkyPad pour analyser les performances du pilote McLaren au Grand Prix de Bahreïn. Karun Chandhok a été rejoint par le pilote McLaren Lando Norris au SkyPad pour analyser les performances du pilote McLaren au Grand Prix de Bahreïn.

Pourtant, la Ferrari a fait un tour de qualification nettement plus rapide – ce qui implique que son avantage sur la McLaren était dans et à travers les virages. Les mini secteurs l’ont confirmé.

La McLaren continue d’être une voiture limitée à l’avant et Bahreïn est un circuit fortement limité à l’arrière – ce qui ne punit pas lourdement la faiblesse de la voiture. La Ferrari semble être une voiture mieux équilibrée qui, sur les pneus tendres en qualifications, a permis à Leclerc de produire ce tour spécial, faisant tourner la Ferrari tôt dans les virages d’une manière qui aurait probablement été impossible avec la McLaren.

Obtenez Sky Sports F1 pour seulement 18 £ de plus par mois Ne manquez pas une seconde. Regardez chaque course en direct, uniquement sur Sky Sports F1.

Une voiture avec une partie avant plus faible, comme la McLaren, aura tendance à sous-virer davantage sur les pneus tendres les plus adhérents utilisés en qualifications (l’adhérence des quatre virages est augmentée, mais de plus à l’arrière qu’à l’avant). Par conséquent, les qualifications ont probablement montré la McLaren dans sa lumière la moins flatteuse par rapport à la Ferrari (même si même en qualifications, elle ne serait toujours pas punie aussi durement ici que sur un circuit limité à l’avant plus typique).

Mais le jour de la course, lorsque les voitures sont conduites à la température de leurs pneus arrière autour de Sakhir plutôt qu’à leurs limites physiques, la McLaren était meilleure que la Ferrari. Cet équilibre de sous-virage aiderait ses pneus arrière à fonctionner à une température plus froide que ceux de la Ferrari pendant un temps au tour donné – ou inversement, il pourrait courir un temps au tour plus rapide pour la température équivalente des pneus arrière. Il serait aidé à le faire par sa plus grande puissance.

Sur le pneu moyen moins adhérent utilisé dans le deuxième relais, l’équilibre de la McLaren aurait probablement été amélioré, peut-être pas celui de la Ferrari.

Le sous-virage subi par McLaren sur le soft aurait été amoindri avec le medium alors que la Ferrari, plus neutre sur le soft, aurait pu se tromper de survirage sur le pneu le plus dur.

McLaren était donc globalement la meilleure voiture autour de Sakhir. Son avantage en puissance valait une bonne partie du temps au tour et sa faiblesse inhérente n’a pas été indûment punie. Mais Ferrari peut être encouragé par le fait que même avec son manque de puissance (plus petit que l’an dernier mais toujours là), c’était une voiture plus rapide en qualifications autour d’une piste qui devrait convenir à la McLaren.

Qui aura l’avantage en Italie?

Des coéquipiers sont devenus des rivaux intra-équipe, Carlos Sainz de Ferrari et Lando Norris de McLaren

Ce week-end, nous passons à Imola qui est une piste encore plus sensible à la puissance que Sakhir et qui définit à nouveau la limitation clé comme l’arrière de la voiture, pas l’avant. Nous pourrions donc bien voir une comparaison très similaire entre la voiture orange et la voiture rouge, même si passer à Imola est généralement plus difficile qu’à Bahreïn et donc l’avantage de se qualifier à l’avance est potentiellement plus grand.

Mais pour le reste de la saison, plus de pistes sont limitées à l’avant qu’à l’arrière. Ferrari pourrait bien imaginer ses chances à Portimao et à Barcelone, par exemple.

🇮🇹 C’est mon tout premier GP d’Italie dans le cadre du @ScuderiaFerrari sur une piste aussi historique comme Imola. Est-ce que ça va mieux que ça ?? Andiamo !!

// Primer GP en Italia como parte de la familia Ferrari en una pista tan histórica como Imola. ¿Puede ser aún más apetecible? pic.twitter.com/V5xhmOfxiJ – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 13 avril 2021

Par rapport à McLaren, c’est. Mais cette lutte n’est peut-être même pas pour le « meilleur du reste » – parce que l’AlphaTauri était potentiellement meilleur que l’un ou l’autre à Bahreïn, mais ce potentiel a été déguisé par la collision de Pierre Gasly avec l’arrière de Ricciardo au début de la course et en qualifications par Yuki. La tentative vouée de Tsunoda à franchir Q2 sur les pneus moyens.

Bien que les premiers signes soient encourageants pour Ferrari dans sa reprise de son triste 2020, autour d’Imola, ce n’est peut-être même pas la voiture italienne la plus rapide …