Nouvelle bande-annonce Pokemon Scarlet et Violet à venir le 8 novembre

Une nouvelle bande-annonce pour Pokemon Scarlet et Violet arrive le 8 novembre, a annoncé Pokemon lundi.

La bande-annonce sera diffusée sur l’officiel Chaîne YouTube Pokémon Mardi à 6 h 00 PT/9 h HE. Aucun autre détail n’a été annoncé au-delà de cela, mais ce sera probablement la dernière bande-annonce des jeux avant leur lancement vendredi prochain, et Pokemon taquine que “vous ne voudrez pas manquer ça”.

Jusqu’à présent, chaque bande-annonce de Scarlet et Violet a présenté au moins un nouveau Pokémon, et cette tendance se poursuivra probablement avec la bande-annonce de mardi. Plus d’une douzaine Pokémon tout neuf ont été révélés jusqu’à présent, y compris le chiot fantôme Gréavard et la numismatique Gimmighoul. Ce dernier a fait une apparition surprise dans Pokemon Go le week-end dernier après l’événement Dratini Community Day Classic.

Pokemon Scarlet et Violet seront lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre. Achetez l’un des jeux avant le 28 février 2023 et vous pourrez recevoir un Pikachu spécial. Ce Pokémon particulier connaît Fly – un mouvement qu’il ne peut généralement pas apprendre – et devient un type volant lorsqu’il se terastallise.

Avant le lancement de Scarlet et Violet, Splatoon 3 héberge un Splatfest sur le thème de Pokémon. L’événement se déroule du 11 au 13 novembre et le thème est quel type de partenaire Pokémon préférez-vous choisir lorsque vous partez à l’aventure Pokémon : herbe, feu ou eau ?