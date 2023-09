Nouvelle bande-annonce de The Exorcist Believer : redémarrage de l’horreur d’Ellen Burstyn

L’Exorciste : croyant ne craint rien sauf Taylor Swift-spécifiquement, son film de concert surprisece qui a poussé le renouveau de l’horreurAvancez la date d’ouverture d’une semaine. Mais d’après l’apparence de sa dernière bande-annonce viscérale, le public fera de nombreux cauchemars lorsque Le film de David Gordon Green ouvre le 6 octobre.

La nouvelle bande-annonce s’ouvre sur une fenêtre étrangement éclairée qui rend hommage à l’une des images emblématiques de William Friedkinle film original de – puis nous donne beaucoup de Chris MacNeil d’Ellen Burstyn, confronté à un démon de son passé qui est évidemment ravi à propos des retrouvailles. Il y a aussi beaucoup plus de personnages serviables d’Ann Dowd dans celui-ci, nous donnant une mini-conférence effrayante sur la nature du mal.

L’Exorciste : Croyant | Bande-annonce officielle 2

Et, bien sûr, nous obtenons un meilleur aperçu des familles qui sont confrontées à la possession cette fois-ci…des familles, car maintenant il y a deux victimes préadolescentes. Leslie Odom, Jr. joue le père d’Angela (Lidya Jewett), née juste au moment où sa mère est décédée lors d’un tremblement de terre en Haïti, et Jennifer Nettles et Norbert Leo Butz jouent les parents de Katherine (Olivia O’Neill). Les meilleurs amis disparaissent alors qu’ils se promènent dans les bois, puis reviennent sans aucun souvenir de leurs trois jours d’absence. Il devient vite clair que quelque chose ne va pas… quelque chose que seul Chris MacNeil, dont la propre fille avait le même âge qu’Angela et Katherine lorsque vous savez ce qui s’est passé à Georgetown, peut aider.

Bien que les deux bandes-annonces que nous avons reçues jusqu’à présent ne montrent pas suffisamment l’histoire pour nous dire si L’Exorciste : croyant va déclencher toutes les boules de courbe dans le sous-genre de possession – grâce à la popularité et à l’influence durables de l’original de 1973, nous avons vu un parcelle de ce type d’histoires au cours des 50 dernières années – cette distribution est exceptionnelle. Légumes verts Halloween La trilogie de renaissance était globalement inégale, mais ce premier film de 2018 était formidable, encore amélioré par la performance de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. La participation de Burstyn en tant que personnage hérité fera-t-elle de même pour Croyant? Regan MacNeil de Linda Blair obtiendra-t-elle une apparition ou Green et sa compagnie le garderont-ils pour une autre entrée dans le prévu Exorciste trilogie?

Nous le saurons le 6 octobre, quand L’Exorciste : croyant—réalisé par Green à partir d’un scénario de Peter Sattler et Green, d’une histoire de Scott Teems, Danny McBride et Green, et basé sur des personnages créés par William Peter Blatty—sort en salles.

