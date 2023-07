Nouvelle bande-annonce, date de sortie et autres mises à jour – Hollywood Life

Voir la galerie







Ahsoka premières le 23 août sur Disney +.

Rosario Dawson vedettes du spectacle.

vedettes du spectacle. La bande-annonce officielle est sortie le 11 juillet.

L’un des personnages les plus aimés de la Guerres des étoiles l’univers obtient enfin sa propre émission de télévision en direct. Ahsoka, mettant en vedette l’ancien Jedi Padawan Ahsoka Tano d’Anakin Skywalker, arrive sur Disney + plus tard cet été. La bande-annonce officielle de la série est sortie le 11 juillet. Le personnage Ahsoka a été introduit dans le Stars Wars : La Guerre des Clones série animée. Elle a récemment fait ses débuts en direct dans Le Mandalorien.

Lucasfilm produit Ahsoka, une série d’action-aventure, de drame et de science-fiction. L’émission mettra en vedette les débuts en direct d’Ezra Bridger de Rebelles de la guerre des étoiles. HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur l’émission très attendue, y compris la date de sortie, le casting, etc.

Plus d’actualités connexes :

Qui est au casting de la série Ahsoka ?

Il y a les membres de la distribution confirmés pour jouer dans Ahsoka :

Rosario Dawson comme Ahsoka Tano. Rosario a fait ses débuts dans le rôle de la saison deux de Le Mandalorien et est revenu pour un épisode de Le livre de Boba Fett. Son casting dans Ahsoka a été confirmé en décembre 2020, lorsque la série a été annoncée. Ahsoka a été exprimé par Ashley Eckstein dans La guerre des clones et Rebelles de la guerre des étoiles. Cette dernière série se déroule après La Revanche des Sithlorsque les Jedi sont en fuite de l’Empire Galactique.

comme Ahsoka Tano. Rosario a fait ses débuts dans le rôle de la saison deux de Le Mandalorien et est revenu pour un épisode de Le livre de Boba Fett. Son casting dans Ahsoka a été confirmé en décembre 2020, lorsque la série a été annoncée. Ahsoka a été exprimé par dans La guerre des clones et Rebelles de la guerre des étoiles. Cette dernière série se déroule après La Revanche des Sithlorsque les Jedi sont en fuite de l’Empire Galactique. Natasha Liu Bordizzo comme Sabine Wren. Natasha est surtout connue pour jouer Helena dans Netflix La société. Elle a été officiellement choisie Ahsoka en novembre 2021. Son personnage Sabine est présenté dans Rebelles de la guerre des étoiles en tant que jeune guerrier mandalorien, décrocheur de l’Académie impériale et ancien chasseur de primes. Elle est une alliée d’Ahsoka.

comme Sabine Wren. Natasha est surtout connue pour jouer Helena dans Netflix La société. Elle a été officiellement choisie Ahsoka en novembre 2021. Son personnage Sabine est présenté dans Rebelles de la guerre des étoiles en tant que jeune guerrier mandalorien, décrocheur de l’Académie impériale et ancien chasseur de primes. Elle est une alliée d’Ahsoka. Hayden Christensen comme Anakin Skywalker/Dark Vador. Hayden a été officiellement choisi Ahsoka en octobre 2021. H a repris son rôle d’Anakin / Dark Vador dans Obi Wan Kenobi. Anakin était le mentor Jedi d’Ahsoka avant de se tourner vers le côté obscur en La Revanche des Sith.

comme Anakin Skywalker/Dark Vador. Hayden a été officiellement choisi Ahsoka en octobre 2021. H a repris son rôle d’Anakin / Dark Vador dans Obi Wan Kenobi. Anakin était le mentor Jedi d’Ahsoka avant de se tourner vers le côté obscur en La Revanche des Sith. Eman Esfandi comme Ezra Bridger, le protagoniste de Sguerres de goudron Rebelles. Ezra est un gamin des rues orphelin et un escroc qui rejoint l’Alliance rebelle dans sa lutte contre le mal. Ezra a disparu après s’être sacrifié pour vaincre le Grand Amiral Thrawn. Taylor Gris exprime Ezra dans Rebelles.

comme Ezra Bridger, le protagoniste de Sguerres de goudron Rebelles. Ezra est un gamin des rues orphelin et un escroc qui rejoint l’Alliance rebelle dans sa lutte contre le mal. Ezra a disparu après s’être sacrifié pour vaincre le Grand Amiral Thrawn. exprime Ezra dans Rebelles. Lars Mikkelson en tant que grand amiral Thrawn. Mikkelson a exprimé le personnage dans Rebelles. Thrawn est un membre de haut rang de l’Empire Galactique.

en tant que grand amiral Thrawn. Mikkelson a exprimé le personnage dans Rebelles. Thrawn est un membre de haut rang de l’Empire Galactique. Geneviève O’Reilly comme Mon Mothma. Geneviève a récemment joué le personnage dans Andor. Mon Mothma est le Chancelier de la Nouvelle République.

Les autres membres confirmés de la distribution incluent Ivanna Sakhno (L’espion qui m’a largué) comme Shin Hatiand et Marie Elizabeth Winstead (Fargo) comme Hera Syndulla. Marie Elisabeth est mariée à Ewan McGregorqui joue Obi-Wan dans le Guerres des étoiles univers. Ray Stevenson a été choisi pour le méchant amiral Baylan Skoll. Ray a exprimé le personnage de Gar Saxon dans La guerre des clones et Rebelles. Le Rebelles le personnage Chopper doit apparaître dans Ahsoka. Chopper est un droïde astromech appartenant à Hera.

Quand la série Ahsoka sera-t-elle diffusée ?

Ahsoka sera présenté en première avec les deux premiers épisodes le 23 août 2023. Il y aura huit épisodes au total. Ahsoka a été annoncé pour la première fois en décembre 2020 aux côtés Le livre de Boba Fett en tant que retombées de Le Mandalorien.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Qui sont les Créateurs ?

Jon Favreau et David Filoni sont les créateurs de Ahsoka. Ils sont également producteurs exécutifs avec le président de Lucasfilm Kathleen Kennedy. Dave écrit la série et est également confirmé pour diriger plusieurs épisodes, y compris la première. Pierre Ramseyqui a réalisé le film d’animation de Sony Spider-Man: dans le Spider-Verseréalisera également au moins un épisode de Ahsokaselon Le journaliste hollywoodien. Dans une interview de mai 2022 avec Salon de la vanitéDave décrit Ahsoka comme « une histoire continue ». Il a poursuivi en disant: «Cela conduit définitivement vers un objectif, dans mon esprit, plutôt que d’être de petites aventures singulières. C’est ce que je veux que le personnage fasse, et je pense que c’est ce que les fans veulent maintenant. Ils ont une telle relation avec elle. Ce n’est que récemment que j’ai commencé à comprendre que tous ces enfants qui regardaient Guerre des clones sont maintenant beaucoup plus âgés – ils sont très excités par toutes les choses avec lesquelles ils ont grandi, comme il se doit.

Ahsoka, une nouvelle série originale, mettant en vedette @RosarioDawson et fixé dans le délai de @TheMandalorianarrive à @DisneyPlus. pic.twitter.com/jD8byvNvDP – Guerres des étoiles (@starwars) 10 décembre 2020

Y a-t-il des images jusqu’à présent ?

Ahsoka a commencé le tournage le 9 mai 2022 à Los Angeles. Lors de la célébration de Star Wars le 26 mai, Dave et Jon sont apparus en personne pour promouvoir l’émission, tandis que Rosario est apparue par vidéo dans son costume d’Ahsoka. La première séquence de l’émission a été partagée à Star Wars Celebration et elle aurait présenté Ahsoka, Sabine et Hera. Le mois suivant, Rosario a partagé une vidéo des coulisses de sa propre ombre alors qu’elle était en costume sur le plateau. « Joyeux solstice d’été », a-t-elle écrit.

Lien connexe En rapport: La santé de Chris Evert : sa bataille contre le cancer et comment elle va maintenant

La bande-annonce officielle de Ahsoka a été publié par Disney le 11 juillet. Ahsoka fait équipe avec Sabine et Hera pour traquer Thrawn. « Si nous n’arrêtons pas Thrawn, tout sera vain », déclare Ahsoka. Elle précise également qu’elle est passée de son « passé » avec Anakin. Anakin n’est pas présenté dans la bande-annonce.

Rebelle un jour, rebelle toujours. Regardez la toute nouvelle bande-annonce et découvrez la première de la série en deux épisodes de #Ahsokaune série Star Wars Original, diffusée le 23 août sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/O261N2IngF – Ahsoka (@ahsokaofficial) 11 juillet 2023

De quoi parlera la série ?

La palangre officielle pour Ahsokagracieuseté de Lucasfilm, se lit comme suit: « Après avoir fait ses débuts tant attendus en direct dans Le Mandalorien, l’histoire d’Ahsoka Tano, écrite par Dave Filoni, se poursuivra dans une série limitée mettant en vedette Rosario Dawson et produite par Dave Filoni et Jon Favreau. La série devrait suivre Ahsoka à la recherche du grand amiral impérial Thrawn, ainsi que de son amie Ezra Bridger.

Quelle chronologie est le spectacle Ahsoka?

Ahsoka se déroule dans la même chronologie que Le Mandalorien et Le livre de Boba Fett. Les trois spectacles ont lieu après Le retour du Jedimais avant que le Premier Ordre ne règne sur la galaxie le réveil de la force. La prochaine série Star Wars: Équipage de squelettes aura lieu dans ce même délai. Le spectacle serait un « film d’aventure de passage à l’âge adulte » mettant en vedette Loi de Judedont la sortie est prévue en 2023.

Que regarder pendant que vous attendez

Si vous voulez rencontrer Ahsoka depuis le début, regardez Star Wars: La guerre des clones, à la fois le film d’animation puis la série animée de sept saisons. Ahsoka apparaît également dans SRebelles de la guerre du goudronce qui est important puisque certains de ces personnages seront dans Ahsoka. Ensuite, les fans peuvent voir les débuts en direct d’Ahsoka (joué par Rosario Dawson) dans le cinquième épisode de Le Mandalorien saison 2, suivi du sixième épisode de Le livre de Boba Fett. Ces titres sont tous disponibles en streaming sur Disney+.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.