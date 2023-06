Nouvelle attaque meurtrière de missiles russes alors que l’Ukraine prépare une contre-offensive

Des missiles de croisière russes ont tué une fillette de deux ans et blessé plus de 20 autres personnes à Dnipro alors que l’Ukraine prépare sa contre-offensive tant attendue. La correspondante politique en chef de CBC News, Rosemary Barton, s’entretient avec le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, des objectifs communs de son pays avec le Canada en matière de défense de l’Europe et de soutien à l’Ukraine.