Nouvelle attaque à l’arme à feu à Jérusalem-Est après une fusillade dans une synagogue

Un adolescent a tiré et blessé un père et son fils à Jérusalem-Est. (File/Getty)

Un adolescent palestinien a blessé par balle un père et son fils à Jérusalem-Est.

La dernière attaque survient quelques heures après que des hommes armés ont tué sept personnes devant une synagogue.

Les fusillades marquent une escalade dans le conflit israélo-palestinien.

Un garçon palestinien de 13 ans a blessé par balle un père et son fils à Jérusalem-Est samedi quelques heures après qu’un homme armé en ait tué sept devant une synagogue, dans l’une des attaques les plus meurtrières de ce type depuis des années.

Les deux fusillades ont marqué une nouvelle escalade dramatique dans le conflit israélo-palestinien et ont défié les appels mondiaux au calme.

La police a déclaré que la dernière attaque à l’arme à feu s’était produite samedi matin à Silwan, juste à l’extérieur de la vieille ville fortifiée de Jérusalem-Est annexée par Israël.

Un père de 47 ans et son fils de 23 ans ont été blessés par balle au haut du corps et ont été transportés d’urgence à l’hôpital, ont indiqué la police et les médecins.

La police avait précédemment annoncé l’arrestation de 42 personnes en lien avec l’attaque de la synagogue de vendredi.

LIRE | Les États-Unis “profondément préoccupés” préviennent que la visite du ministre israélien à Al-Aqsa pourrait “provoquer des violences”

La fusillade de masse a été perpétrée par un Palestinien de 21 ans de Jérusalem-Est qui s’est rendu en voiture à la synagogue du quartier de Neve Yaakov et a ouvert le feu pendant le sabbat juif et le jour de la commémoration de l’Holocauste.

L’attaque est survenue avec des tensions croissantes dans la région un jour après l’un des raids militaires les plus meurtriers en Cisjordanie occupée depuis environ deux décennies, ainsi que des tirs de roquettes de militants dans la bande de Gaza et des frappes aériennes de représailles israéliennes.

La foule a crié “Mort aux Arabes” alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu visitait les lieux de l’attaque de la synagogue vendredi soir.

Les Palestiniens ont organisé des rassemblements spontanés pour célébrer les tueries à Gaza et dans toute la Cisjordanie, y compris à Ramallah où de grandes foules ont envahi les rues en scandant et en agitant des drapeaux palestiniens.

Condamnation arabe

Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtai, a qualifié la fusillade de la synagogue de “l’une des pires attaques que (Israël) ait connues ces dernières années”.

Plusieurs nations arabes qui ont des liens avec Israël – dont l’Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis – ont condamné la fusillade de vendredi soir.

Mais le groupe libanais Hezbollah, l’un des ennemis les plus importants d’Israël, a qualifié l’attaque d'”héroïque”, exprimant “un soutien absolu à toutes les mesures prises par les factions de la résistance palestinienne”.

Le chancelier allemand Olaf Scholz s’est dit “profondément choqué” par les “terribles” attentats de Jérusalem et que son pays “se tient aux côtés d’Israël”.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’une “spirale de violence doit être évitée à tout prix”.

Le tireur de la synagogue a été tué par la police lors d’une fusillade qui a suivi une brève poursuite en voiture après l’attaque.

Rien n’indique qu’il ait déjà participé à des activités militantes ou qu’il ait été membre d’un groupe armé palestinien établi.

“La police du district de Jérusalem et les combattants de la police des frontières ont arrêté 42 suspects, dont certains de la famille (immédiate), des parents et (des voisins) du terroriste”, a indiqué un communiqué de la police.

“La police examinera de manière approfondie le lien entre chacun des suspects arrêtés et le terroriste qui a perpétré l’attaque, ainsi que l’étendue de leurs connaissances et/ou de leur implication”, a-t-il ajouté.

Israël a annexé Jérusalem-Est après la guerre des Six jours de 1967. Les Palestiniens revendiquent la région comme la capitale de leur futur État.

Escalade de la violence

Neuf personnes ont été tuées jeudi dans ce qu’Israël a décrit comme une opération de “contre-terrorisme” dans le camp de réfugiés de Jénine.

Il s’agit de l’un des raids les plus meurtriers de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis la deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, de 2000 à 2005.

Israël a déclaré que des membres du Jihad islamique étaient la cible.

Le Jihad islamique et le Hamas ont tous deux juré de riposter, tirant plus tard plusieurs roquettes sur le territoire israélien.

La plupart des roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes. L’armée a répondu par des frappes sur des cibles du Hamas à Gaza.

Aucun blessé n’a été signalé de part et d’autre, mais les groupes armés de Gaza ont juré d’agir davantage.

Après la fusillade dans la synagogue, le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que l’attaque prouvait que “la résistance sait comment trouver la réponse appropriée” aux “crimes” israéliens.

LIRE | L’avocat franco-palestinien des droits de l’homme Salah Hamouri déporté, expulsé par Israël

Washington avait annoncé jeudi que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken se rendrait la semaine prochaine en Israël et dans les territoires palestiniens, où il pousserait pour “la fin du cycle de la violence”.

Un porte-parole du département d’Etat américain a confirmé vendredi que la visite se poursuivrait et a déclaré que Blinken discuterait des “mesures à prendre pour désamorcer les tensions”.

Au moins 26 Israéliens et 200 Palestiniens ont été tués en Israël et dans les territoires palestiniens en 2022, la majorité en Cisjordanie, selon un décompte de sources officielles de l’AFP.