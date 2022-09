L’homme d’affaires Tsuguhiko Kadokawa a été appréhendé mercredi matin

Le parquet de Tokyo a arrêté un autre personnage en lien avec des pots-de-vin qui auraient été versés à un ancien membre exécutif du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo 2020, selon les médias japonais.

Le président de Kadokawa, Tsuguhiko Kadokawa, a été arrêté mercredi matin, soupçonné d’avoir offert des pots-de-vin totalisant 69 millions de yens (482 000 dollars) à l’ancien dirigeant de Dentsu et éminent sportif japonais Haruyaki Takahashi, qui est actuellement au centre d’un scandale de corruption qui continue de croître.

Selon le Japan Times, Kadokawa est soupçonné d’avoir transféré les fonds du compte bancaire du conglomérat médiatique à une société de conseil dirigée par l’ancien employé de Dentsu, Kazumasa Fukami, de septembre 2019 à janvier 2021.

Les paiements auraient été une récompense pour l’éditeur sélectionné comme sponsor des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 en avril 2019, ce qui a permis à Kadokawa de publier des guides et des records officiels.

L’arrestation de Kadokawa est la troisième de haut niveau effectuée ces derniers mois après que Takahashi et le fondateur du partenaire de Tokyo 2020, Aoki Holdings, Hironi Aoki, ont été arrêtés en août.

Avec deux autres, Takahashi et Aoki ont été inculpés pour des allégations de corruption distinctes impliquant des bondes d’environ 51 millions de yens (356 000 $).

Les procureurs de Tokyo ont de nouveau arrêté Takahashi et arrêté Fukami pour la première fois en plus de l’ancien cadre de Kadokawa Toshiyuki Yoshihara et de l’actuel employé de Kadokawa Kyoji Maniwa pour corruption présumée.

Le nom de l’ex-Premier ministre Yoshiro Mori a également été entraîné dans le scandale, l’ex-membre du comité organisateur qui a dû démissionner pour des propos sexistes a été volontairement interrogé par les procureurs, selon des sources du Japan Times qui seraient proches des retombées.

En raison du délai de prescription pour poursuivre un suspect de corruption étant de trois ans, le montant d’argent en question pour les transferts que Takahashi et Fukami auraient demandé à Kadokawa d’effectuer a été fixé à 69 millions de yens (482 000 $).

En outre, la société de conseil de Fukami aurait également été utilisée pour recevoir de l’argent de Daiko Advertising, dont les bureaux ont été perquisitionnés la semaine dernière.

Tout en poussant le comité d’organisation à utiliser Daiko Advertising comme sponsor, les enquêteurs pensent que Daiko a versé plus de 10 millions de yens (70 000 $) en pots-de-vin à Takahashi.

Alors que certaines sections du public japonais s’opposent à la tenue des Jeux et descendent dans la rue pour protester contre eux, le scandale croissant de la corruption ne fait que menacer de continuer à ternir leur héritage.