La célèbre chaîne de hamburgers McDonald’s a lancé une nouvelle application permettant aux clients de commander de la nourriture et de profiter d’offres spéciales au restaurant, à emporter et au service au volant. L’application McDonald’s est disponible pour les smartphones Android et iOS et les utilisateurs peuvent télécharger l’application depuis l’App Store d’Apple et le Google Play Store. L’application permet aux utilisateurs de commander McDelivery, de partager leurs commentaires et d’en savoir plus sur le menu de McDonald’s, en plus de leur proposer les meilleures offres sur les hamburgers McDonald’s. La chaîne de restauration rapide a déclaré que la nouvelle application vise à tirer parti de la puissance de la plate-forme mobile omniprésente pour favoriser un meilleur engagement client. «Nous intensifions nos efforts en 2021 en utilisant la technologie pour améliorer l’expérience de nos clients. L’application mobile McDonald’s est un élément important de notre stratégie visant à ravir nos clients avec #TheRealDeal sur leurs plats préférés de McDonald’s, déclare Robert Hunghanfoo, directeur, Connaught Plaza Restaurants exploite des restaurants McDonald’s dans le nord et l’est de l’Inde (CRPL).

McDonald’s en est à sa 25e année d’activité dans le pays. La chaîne de restauration rapide a déclaré qu’elle souhaitait tirer parti de la technologie, de la modernisation des restaurants et de l’innovation des menus pour améliorer l’expérience et l’engagement en 2021 et au-delà. McDonalds a également souligné les normes de sécurité et de qualité qu’il a fixées pour ses articles et produits. McDonald’s Inde a introduit le programme mondial «Safety +» qui comprend plus de 50 changements de processus dans les opérations de restauration. Safety + est un système mondial de pratiques d’hygiène et de sécurité améliorées qui contribuent à garantir que chaque élément de l’expérience McDonald’s est sûr pour ses clients et ses employés.