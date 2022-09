Nouvelle annonce du Premier ministre DERNIÈRE: Liz Truss favorite pour remplacer Boris Johnson alors qu’elle se heurte à Rishi Sunak

LES votes sont lancés et le prochain Premier ministre britannique sera révélé DEMAIN, avec Liz Truss et Rishi Sunak en lice pour la direction convoitée des conservateurs.

Liz Truss et Rishi Sunak espèrent tous deux remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street lundi, mais dans l’état actuel des choses, Liz Truss est clairement en tête dans les sondages.

Les résultats de la course à la direction du Parti conservateur seront annoncés à 11 h 30 le lundi 5 septembre.

Les deux candidats ont promis des mesures drastiques pour résoudre la crise actuelle du coût de la vie au Royaume-Uni, Truss s’engageant à accorder des allégements fiscaux aux travailleurs britanniques à travers le pays.

S’adressant à la BBC dimanche avec l’émission Laura Kuenssberg, Mme Truss a déclaré: “Je pense que nous sommes confrontés à des défis très, très sérieux. Nous sommes confrontés à des défis très, très sérieux, qui nécessiteront des mesures immédiates de la part du gouvernement.”

Pressée sur les mesures qu’elle prendra, Mme Truss a déclaré qu’elle agirait dans un délai d’une semaine.

Elle a déclaré: “Si je suis élue Premier ministre, d’ici une semaine, je ferai en sorte qu’il y ait une annonce sur la façon dont nous allons traiter la question des factures d’énergie et de l’approvisionnement à long terme pour remettre ce pays sur la bonne voie. pied pour l’hiver.

“Ce que je veux rassurer, c’est que j’agirai, s’il est élu Premier ministre, d’ici une semaine.”

M. Sunak, d’autre part, s’est positionné comme le candidat financièrement conscient, ne promettant pas d’offrir des réductions d’impôts drastiques.

S’exprimant sur la crise du coût de la vie, il a déclaré: «Cet hiver va être extrêmement difficile pour les familles à travers le pays, et il ne fait aucun doute dans mon esprit que davantage de soutien sera nécessaire. . . les factures augmentent plus que prévu et le prochain gouvernement devra agir.

L’ancien chancelier a également promis de réduire au minimum les emprunts.

