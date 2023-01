Nouvelle année? Pas ici. Les cultures qui ne célèbrent pas le 1er janvier

POINTS CLÉS: Le calendrier grégorien est reconnu dans le monde entier mais il en existe un certain nombre d’autres.

Il y a plus d’un jour de l’An et ils sont célébrés différemment à travers le monde.

Le Nouvel An juif est sonné avec le souffle de la corne d’un animal et le calendrier islamique nous place en l’an 1443.

Le 1er janvier marque le début de l’année, du moins selon le calendrier grégorien.

Alors que le calendrier est reconnu dans le monde entier, de nombreux pays l’utilisent avec un autre calendrier.

Il existe un certain nombre de calendriers reconnus à travers le monde, ce qui signifie qu’il existe de nombreuses dates différentes pour les célébrations du Nouvel An. En voici quelques uns.

Source: Actualités SBS

Nouvel an hindou

Le nouvel an hindou a des noms différents selon les endroits où il est célébré.

Ceux de Bali, en Indonésie, marquent l’occasion avec d’énormes monstres. La prochaine célébration aura lieu le 22 mars 2023.

Dayu Satrya Trisnadewi, président de la communauté balinaise d’Australie occidentale, a déclaré que sa communauté célèbre le nouvel an hindou en construisant de grands monstres appelés ogoh-ogoh et en les faisant défiler, comme cela se fait en Indonésie.

“Nous construisons des monstres et les transportons dans les rues et les emmenons à la plage”, a-t-il déclaré.

“A Bali, nous le brûlions sur la plage, mais en Australie, nous ne pouvons pas le faire, alors nous les ramenons et organisons une cérémonie spéciale. “

M. Trisnadewi a déclaré que la pratique était symbolique de repousser les mauvais esprits.

L’Ogoh-ogoh représente les mauvais esprits. A Bali, ils sont traditionnellement exhibés puis brûlés comme symbole de purification. Source: Getty / NurPhoto Il a dit que sa communauté se réunirait pour prier pour marquer la nouvelle année (grégorienne).

“Nous célébrons la journée de tout le monde”, a-t-il déclaré.

Hijri Nouvel An

Le 19 juillet 2023, les pays islamiques du monde entier célébreront le début de l’année 1444, selon ce que l’on appelle aussi le calendrier musulman.

Le Nouvel An islamique, également connu sous le nom de Nouvel An Hijrī, est marqué par la récitation du Coran, la prière et une réflexion sur l’année qui s’est écoulée.

Il tombe à Muḥarram, le premier mois du calendrier. Alors que le calendrier grégorien est utilisé par ceux des pays musulmans, le Hijrī est suivi afin de déterminer les occasions religieuses.

Chaque mois du calendrier islamique commence au début d’un nouveau cycle lunaire, contrairement au calendrier grégorien, qui est basé sur la rotation de la Terre autour du soleil.

Nouvel an orthodoxe

La Serbie est l’un des pays qui reconnaît encore certains événements du calendrier julien.

C’est le calendrier suivi par les églises orthodoxes et détermine les célébrations orthodoxes de Pâques et de Noël.

Bien que le Nouvel An orthodoxe, qui tombe le 14 janvier, ne soit pas un jour férié officiel, c’est toujours un jour populaire pour les célébrations en Serbie.

Des feux d’artifice au-dessus du temple de Saint Sava dans la capitale serbe Belgrade marquent la nouvelle année. De nombreux Serbes célèbrent le Nouvel An orthodoxe le 14 janvier. Source: PAA / Darko Vojinovic “Nous aimons célébrer, donnez-nous n’importe quelle célébration et nous célébrerons”, a déclaré Biliana Trickovic, une femme de Melbourne, qui fait partie de l’Association communautaire serbe d’Australie.

Elle a déclaré que de nombreuses personnes rempliraient les restaurants et les bars serbes et organiseraient des fêtes les 31 décembre et 13 janvier et sonneraient la nouvelle année deux fois.

Mme Trickovic a déclaré que beaucoup descendaient dans la rue pour des célébrations impliquant de la musique live et des feux d’artifice.

Connu sous le nom de « Vieux Nouvel An », ce dernier tombe également dans les 12 jours orthodoxes de Noël et est traditionnellement connu sous le nom de petit Noël.

Le 25 décembre étant également un jour férié, tout comme les Australiens, de nombreux Serbes bénéficient de quelques semaines de vacances au cours de cette période.

le nouvel An juif

Les communautés juives accueillent le Nouvel An juif au son d’un cor soufflé.

Il est de coutume de souffler dans le shofar, qui est une corne de n’importe quel animal casher tel qu’un mouton, une chèvre, une antilope ou un bélier, pendant ce qu’on appelle Rosh Hashanah.

L’occasion, généralement célébrée vers septembre ou octobre, est observée le premier jour du mois juif de Tichri. Le prochain Nouvel An juif tombe le 15 septembre 2023.

L’événement marque le début des dix jours de pénitence, un temps solennel de repentance et de méditation pour le peuple juif.

Nouvelle année lunaire

Le Nouvel An chinois est bien connu en Australie et bien célébré. On pense que les célébrations du Nouvel An lunaire de Sydney sont les plus importantes en dehors de l’Asie.

Les années du calendrier chinois correspondent à l’un des 12 animaux du zodiaque chinois.

Une danse du lion et du tigre dans le quartier chinois de Sydney dans le cadre des célébrations du Nouvel An lunaire en janvier 2022. Source: PAA / Steven Saphore Le premier jour de la Fête du Printemps, le 22 janvier 2023, marque le nouvel an et est célébré dans de nombreux pays asiatiques, dont le Vietnam, la Malaisie, Singapour et la Chine.

Des enveloppes rouges remplies d’argent sont offertes aux membres de la famille pendant cette période.

Une année civile

Les différents jours du Nouvel An sont déterminés par la longueur d’une année selon le calendrier spécifique.

Certains calendriers sont basés sur le cycle de la lune, d’autres sur la rotation de la Terre autour du Soleil, puis il existe différentes versions qui prennent en compte différents aspects liés à la fois à la lune et au soleil.

Ce qui rend un calendrier différent de l’autre, c’est la façon dont une année est définie.