Nouvelle année, nouvelles règles : certaines des nouvelles lois au Canada à compter du 1er janvier 2023

L’année 2023 s’annonce avec un certain nombre de changements radicaux – tant au niveau fédéral que provincial.

Voici quelques-uns des changements qui entreront en vigueur en Colombie-Britannique à compter du dimanche 1er janvier :

Interdiction fédérale de deux ans pour les non-Canadiens d’acheter une propriété ici

Adoptée le 23 juin 2022, la Loi sur l’interdiction d’acheter une propriété résidentielle par des non-Canadiens entre en vigueur partout au Canada le 1er janvier. Destinée à remédier à la fois à la pénurie et au coût des maisons, la loi interdit aux non-Canadiens et aux entreprises d’acheter directement ou indirectement des maisons au Canada pendant deux ans.

L’interdiction comprend tout type de propriété résidentielle, ainsi que les terrains vacants zonés à usage résidentiel ou mixte. Il comprend également une exemption pour les étudiants internationaux et les titulaires de permis de travail, à condition qu’ils respectent un certain nombre de normes, notamment remplir correctement les formulaires d’impôt sur le revenu et ne pas acheter plus d’une propriété.

De nouvelles restrictions d’âge visent à protéger les jeunes de la Colombie-Britannique des emplois les plus dangereux

Les jeunes de la Colombie-Britannique ne seront plus autorisés à être employés dans certaines professions à partir du 1er janvier. Les nouvelles règles exigent que toute personne travaillant comme bûcheron ou dans des fonderies, des forages pétroliers et partout où elle est exposée à des matières nocives soit âgée d’au moins 18 ans. Ceux qui travaillent dans la construction, la transformation du poisson et certains travaux de transformation des animaux doivent avoir au moins 16 ans.

Les changements ne s’appliquent pas aux jeunes qui participent aux programmes de formation de l’industrie supervisés par SkilledTradesBC. Ils n’auront pas non plus d’impact sur les travailleurs qui atteignent l’âge minimum d’ici le 1er avril 2023.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique affirme que les restrictions reflètent les taux plus élevés de blessures et de décès au travail observés dans certaines professions.

Le plafond temporaire des frais de livraison de nourriture devient permanent

Une première au Canada, la Colombie-Britannique fixe un plafond permanent sur le montant que les entreprises de livraison de nourriture peuvent facturer aux restaurants à partir du 1er janvier. de la nourriture et a commencé à facturer aux restaurants jusqu’à 30 % de la commande de nourriture pour utiliser leurs services de livraison.

Le nouveau plafond limitera les entreprises de livraison à facturer aux restaurants jusqu'à 20% de la valeur en dollars des commandes de nourriture. Il interdit également aux entreprises de répercuter les coûts sur leurs chauffeurs.

Hausse du salaire minimum pour les ouvriers agricoles qui récoltent à la main

La Colombie-Britannique augmente le salaire minimum des travailleurs qui récoltent à la main des aliments de 2,8 % à compter du 1er janvier. La hausse s’applique à 15 cultures agricoles, chacune avec son propre taux à la pièce, notamment : les pêches, les abricots, les choux de Bruxelles, les jonquilles, les champignons. , pommes, haricots, myrtilles, cerises, raisins, poires, pois, pruneaux, framboises et fraises.

La Colombie-Britannique affirme que l'augmentation est basée sur le taux d'inflation moyen de la province en 2021. La dernière augmentation remonte à 2019 et a fait grimper les taux de 11,5 %.

Augmentation du plafond du CELI – la première depuis 2019



La limite de cotisation annuelle aux comptes d’épargne libre d’impôt est augmentée à 6 500 $, soit 500 $ de plus que les années précédentes.

Il s’agit de la première augmentation depuis 2019.

Enregistrement électronique du kilométrage pour camions, bus



À compter du 1er janvier, tous les camions et autobus voyageant d’une province à l’autre devront être équipés d’appareils électroniques qui enregistrent les heures de conduite, remplaçant les carnets de bord papier.

-Avec des fichiers de La Presse canadienne

