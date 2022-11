Nouvelle année, nouveaux frais à la décharge Glenmore de Kelowna

Des augmentations mineures des frais de déversement sont à venir pour la décharge de Glenmore.

Les tarifs passeront de 102 $ la tonne à 104 $ la tonne à compter du 1er janvier.

La randonnée est conforme au règlement municipal sur la gestion des déchets solides, qui a été mis à jour et approuvé par le conseil en octobre 2021.

La redevance minimale de déversement demeurera à 12 $ pour les charges de déchets de moins de 250 kilogrammes. Aucun autre ajustement tarifaire n’est prévu pour janvier 2023.

On rappelle aux utilisateurs de la décharge que la décharge et le dépôt de recyclage du district régional de Central Okanagan seront fermés le jour de Noël, le lendemain de Noël et le jour de l’An.

