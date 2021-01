Nouvelle année, nouveau changement de style de vie? Essayez le régime méditerranéen.

Pour la quatrième année consécutive, le régime méditerranéen continue d’être nommé meilleur régime alimentaire global, selon le classement annuel de US News & World Report révélé lundi.

Le régime méditerranéen, qui est systématiquement soutenu par des études montrant une corrélation avec une diminution du risque de maladie, a également décroché la première place pour les meilleurs régimes pour une alimentation saine, les régimes les plus faciles à suivre, les meilleurs régimes pour le diabète, les meilleurs régimes à base de plantes et le meilleur cœur. -une alimentation saine.

Le régime préconise des aliments sains pour le cœur qui sont généralement consommés en Méditerranée. Le régime guide les gens à manger beaucoup de plantes et d’aliments pauvres en «mauvais» cholestérol, comme les légumineuses, les noix, le blé, les fruits et les légumes. Par exemple, dans ce régime, vous remplacez le beurre par des graisses saines comme l’huile d’olive, le sel par des herbes et des épices et la viande rouge par du poisson et de la volaille.

De plus, c’est vraiment cool de prendre un verre de vin rouge à l’occasion.

Dans l’une des études les plus importantes et les plus longues qui examine l’effet du régime sur les bactéries intestinales, publiée en février 2020 par le British Medical Journal Gut, des recherches ont montré que le régime méditerranéen pouvait avoir un effet positif en un an seulement pour les personnes âgées en réduisant le » mauvais « et augmentant le » bon « .

Après le régime méditerranéen, le régime DASH et flexitarien se classait n ° 2 pour le meilleur régime global. Le régime DASH, abréviation de Dietary Approaches to Stop Hypertension, le plan soutenu par le gouvernement visant à aider les adeptes à abaisser leur tension artérielle, tandis que le régime flexitarien est un régime végétarien modifié où les utilisateurs mangent des produits d’origine animale avec modération.

Avec la pandémie COVID-19 bouleversant la vie de nombreuses personnes, certains se sont tournés vers les médias sociaux pour plaisanter sur la «quarantaine 15» après avoir cherché de la nourriture réconfortante en période d’incertitude et de stress.

«Il n’est pas rare pendant les périodes de stress que les gens achètent des aliments plus riches en sucre et en matières grasses – c’est réconfortant», a déclaré Carli Liguori, diététiste et instructeur au Département de la santé et de l’activité physique de l’Université de Pittsburgh, à USA TODAY plus tôt. an.

Le Dr David Katz, l’un des panélistes qui ont pesé sur les régimes alimentaires, a déclaré dans un communiqué que le COVID-19 était « un problème de santé majeur au cours de l’année écoulée », il est important de se rappeler que le maintien d’une alimentation saine « influence non seulement tout ce qui concerne notre santé tout au long de la vie, mais elle affecte de manière aiguë le fonctionnement de notre système immunitaire et exerce une influence démesurée sur les facteurs de risque liés au COVID. «

Contribuant: Brett Molina, Ryan Miller, USA TODAY; Rebecca King, Jersey du Nord

