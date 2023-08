Nouvelle année, mêmes attentes élevées pour Sterling – Shaw Local

STERLING – Chaque année, la norme est élevée pour le football Sterling. Après une saison 9-3 et une apparition en quart de finale de classe 5A, cette année n’est pas différente.

Ce qui est différent, cependant, c’est la majeure partie de l’attaque de départ – cela, et une bonne partie de la défense de départ.

[ Photos: Sterling hits the gridiron for the 2023 season ]

Les Golden Warriors ont quitté leur dynamique duo de quarts-arrières, trois de leurs joueurs de ligne offensive de départ et deux de leurs trois meilleurs porteurs de ballon d’il y a une saison. Défensivement, il y a aussi quatre ou cinq titulaires à remplacer.

Avec autant de départs hors saison, il n’y aura pas autant de production éprouvée ou de leadership éprouvé sur lequel s’appuyer. Mais cela ne signifie pas que les attentes seront plus faibles cette année.

« La norme est la norme, et elle est élevée, et c’est ce qu’elle est, et elle ne changera pas », a déclaré l’entraîneur de Sterling Jon Schlemmer. « Chaque année, nous devons continuer à essayer de nous améliorer et d’atteindre cet objectif ultime, mais cela commence aujourd’hui, et je pense que nous avons suffisamment de pièces ici pour pouvoir concourir. »

Le joueur de ligne offensive senior Lucas Austin a déclaré que le désir était d’atteindre à nouveau les quarts de finale – ou d’aller plus loin.

« L’objectif est de faire la course la plus profonde possible dans les séries éliminatoires », a déclaré Austin.

L’Austin de 6 pieds 7 pouces, une sélection de la première équipe All-Western Big 6 et une recrue de football de Division I avec environ une douzaine d’offres FCS et non power 5, est l’un des rares joueurs clés à revenir. Les Warriors ramènent également Cale Ledergerber, le receveur senior Mason Emin, le joueur de ligne défensive senior Kendric Muhammad et le demi de coin / receveur senior Isaiah Mendoza. Muhammad était une sélection de la première équipe All-Western Big 6 en défense l’année dernière, et Mendoza est un joueur universitaire de trois ans qui a joué dans de nombreux grands matchs.

Mais de nouveaux joueurs devront également se mobiliser. Actuellement, il y a une compétition à trois pour le poste de quart partant. D’autres postes sont également à pourvoir.

Le choix consensuel pour le nouveau venu le plus percutant ? Le secondeur / receveur senior Andre Klaver.

Klaver, qui s’est fait un nom sur le terrain de basket en tant que joueur de basket-ball SVM Boys de l’année 2022-23, aura une chance de faire ses preuves sur le terrain de football, après son retour de blessure.

«Je pense que le plus gros sera Andre Klaver. C’est un gamin qui a été absent l’an dernier à cause d’une blessure », a déclaré Schlemmer. « D’autres enfants : Will Ports, qui va être junior, nous pensons qu’il sera bon, Braden Birdsley, Kaedon Phillips. Nous avons de beaux enfants pour lesquels nous sommes ravis.

Austin et Mendoza ont cosigné le choix de Klaver.

« Nous avons Andre qui arrive. Il jouera un rôle important », a déclaré Mendoza. « Tous nos quarterbacks travaillent pour s’améliorer. Nous sommes tous de mieux en mieux.

Avec des joueurs comme Kael Ryan, JP Schilling, AJ Kested et Antonio Tablante partis, Sterling se tournera vers de nouveaux joueurs pour le leadership. Schlemmer a déclaré que cela nécessitera un effort collectif.

« Je pense [leadership]C’est une chose qui doit venir de beaucoup de gars », a-t-il déclaré. « Dans le passé, nous n’avons peut-être pas eu ces gars qui reviennent, ces tonnes de seniors qui reviennent, mais nous avons beaucoup de très bons joueurs qui reviennent, donc nous voulons voir qui s’intensifie vocalement et en termes de leadership. , et quand ils le feront, nous aurons une bonne idée d’où nous en sommes.

Austin se voit assumer un rôle de leadership plus important cette année en tant que senior, avec au moins quelques autres joueurs.

« Cale Ledergerber va faire un grand pas, Andre, moi-même et Kaedon Phillips », a-t-il déclaré.

Le jeu de course du quart-arrière pourrait continuer à être une force avec Ledergerber et / ou Joe Holcomb, le champ arrière devrait à nouveau être productif et la ligne offensive devrait rester solide. Bien qu’il n’y ait pas autant de production éprouvée cette année, en particulier en attaque, cela signifie simplement plus d’opportunités pour que de nouveaux joueurs émergent.

«Je pense que nous avons des porteurs de ballon qui vont être capables de très bien diriger le ballon. Nous avons des jeunes à l’avant que nous aimons, nous avons des gars sur le périmètre, et notre match de quart-arrière pourrait être bon », a déclaré Schlemmer. « Donc, il y aura beaucoup de gars dont vous n’avez peut-être pas entendu leur nom auparavant, mais le vendredi soir, je pense que vous allez les entendre un peu. »

À moins de trois semaines de la semaine 1, l’excitation grandit.

« Il se sent bien. Je suis vraiment excité. En revenant après ma blessure, je suis simplement reconnaissant d’être ici, juste pour m’améliorer », a déclaré Mendoza. « Je pense que nous sommes assez bons dans tous les domaines. Notre défense sera dominante, comme toujours. Offense, continuez à travailler.

« C’est génial de revenir avec l’équipe et de se remettre au travail », a déclaré Austin. « Je suis vraiment excité de voir comment nous allons faire cette année. »