Nouvelle angoisse à Uvalde, Texas: une vidéo montre des policiers attendant à l’école

Une nouvelle vague de colère a balayé Uvalde, au Texas, mardi à la suite d’images de surveillance de policiers en gilets pare-balles dans le couloir de l’école élémentaire Robb tandis qu’un homme armé a perpétré un massacre dans une classe de quatrième année où 19 enfants et deux enseignants étaient tué.

La vidéo publiée mardi par l’Austin American-Statesman est un enregistrement troublant de 80 minutes de ce que l’on sait depuis des semaines sur l’une des fusillades les plus meurtrières dans les écoles de l’histoire des États-Unis : des policiers lourdement armés, certains armés de fusils et de boucliers pare-balles, amassés dans le couloir et ont attendu plus d’une heure avant d’entrer et d’arrêter les tueries du 24 mai.

Mais les images, qui jusqu’à présent n’avaient pas fait surface publiquement, ont de nouveau angoissé les habitants d’Uvalde et ont redoublé d’appels dans la petite ville du sud du Texas pour demander des comptes et des explications qui ont été incomplètes – et parfois inexactes – au cours des sept semaines qui ont suivi le tournage. Quelques heures après la publication de la vidéo, certains habitants lors d’une réunion du conseil municipal d’Uvalde ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu se résoudre à la regarder.

Jesus Rizo a déclaré que les agents qui sont payés avec l’argent des contribuables pour protéger les gens n’auraient pas dû “s’asseoir là” lorsque les enfants étaient en danger.

REGARDER | Vidéo reproduite avec l’aimable autorisation d’Austin American-Statesman :

“Vous auriez pu sauver des vies. Vous auriez pu tenir la main de quelqu’un alors qu’il était en train de mourir”, a-t-il déclaré. “Les parents auraient pu les voir une dernière fois alors qu’ils étaient en train de mourir.”

D’autres ont exigé des conséquences pour la police et plus d’informations dans une enquête marquée par des déclarations confuses qui ont parfois dû être rétractées.

Les parents exigent des réponses

“Donnez un peu de calme à ces familles”, a déclaré Daniel Myers, pasteur à Uvalde et ami de la famille de l’une des victimes.

Un comité d’enquête dirigé par des législateurs du Texas avait précédemment annoncé son intention de montrer la vidéo aux habitants d’Uvalde pour la première fois dimanche, en plus de partager ses conclusions après des semaines de témoignages à huis clos de plus de 40 témoins.

Dans cette image de la vidéo de surveillance de l’école, on peut voir le tireur entrer dans l’école primaire de Robb tenant un fusil avant de tuer 19 enfants et deux enseignants. ( Austin American-Stateman/Reuters)

“Cela a été l’enquête ou la gestion la moins professionnelle que j’aie jamais vue de ma vie”, a déclaré le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, dans une interview à l’Associated Press. “Ces familles sont constamment prises au dépourvu.”

Les images d’une caméra du couloir à l’intérieur de l’école montrent le tireur entrant dans le bâtiment avec un fusil de style AR-15 et comprennent la bande 911 d’un enseignant criant: “Descendez! Entrez dans vos chambres! Entrez dans vos chambres!”

Deux officiers s’approchent des salles de classe quelques minutes après l’entrée du tireur, puis reviennent en courant au son des coups de feu.

Alors que le tireur s’approche pour la première fois des salles de classe, on peut voir un enfant dont l’image est floue passer la tête dans un coin du couloir, puis reculer pendant que des coups de feu retentissent. Plus tard, environ 20 minutes avant que la police ne pénètre dans la pièce, la vidéo montre un homme portant un gilet qui dit “shérif” utilise un distributeur de désinfectant pour les mains monté sur le mur.

Tout au long de la vidéo, les cris des enfants sont expurgés.

La police se forme avant d’avancer vers une salle de classe dans laquelle se trouvait le tireur. (Austin American-Stateman/Reuters)

Les responsables ont déclaré que les 77 minutes de séquences qu’ils s’apprêtent à diffuser ce week-end ne contiennent pas d’images d’enfants en classe. Dustin Burrows, un républicain qui dirige l’enquête, a déclaré après la publication de la vidéo par l’homme d’État que “regarder tout le segment de la réponse des forces de l’ordre, ou son absence, est également important”.

Des questions persistent sur la réponse des forces de l’ordre

Mais la vidéo à elle seule ne répond pas à toutes les questions qui subsistent – ​​près de deux mois plus tard – sur la réponse des forces de l’ordre. Parmi eux, la façon dont le chef de la police des écoles, Pete Arredondo, est venu au premier plan de la réponse massive des forces de l’ordre impliquant de nombreuses agences locales, étatiques et fédérales.

Les autorités de l’État ont choisi Arredondo comme commandant sur place et ont déclaré que ses erreurs avaient retardé la mort de la police. Arredondo, cependant, a déclaré au Texas Tribune qu’il ne se considérait pas comme responsable des opérations et qu’il supposait que quelqu’un d’autre avait pris le contrôle de la réponse des forces de l’ordre. Il n’avait pas de radio de police au moment de la fusillade.

Stephanie et Michael Chavez de San Antonio rendent hommage à un mémorial de fortune à l’extérieur de l’école élémentaire Robb le 25 mai. (Nuri Vallbona/Reuters)

Les rôles des officiers supérieurs sur place d’autres agences – y compris le ministère de la Sécurité publique du Texas (DPS) – restent flous. McLaughlin a accusé DPS de minimiser son implication dans la réponse et de publier des délais inexacts.

La semaine dernière, une critique de la réponse de la police rédigée par des experts tactiques et demandée par le DPS alléguait qu’un policier d’Uvalde avait eu la chance d’ouvrir le feu sur le tireur avant qu’il n’entre dans l’école. McLaughlin a déclaré que ce compte était inexact.

“Tout ce qu’ils font, c’est empiler des faits manqués sur des faits manqués et les jeter là-bas et voir ce qui colle”, a déclaré McLaughlin.

Dans un communiqué, le directeur du DPS, Steve McCraw, a déclaré que la vidéo fournissait des “preuves horrifiantes” que la réponse des forces de l’ordre était un échec.