Nouvelle alerte incendie Shuswap sur la carte BCWS non liée au risque d’évacuation par un incendie de forêt

La carte montre une nouvelle zone d’alerte à compter du lundi 21 août, qui a été émise par la bande indienne de Neskonlith pour aider à obtenir des fonds pour des initiatives d’air pur et n’est liée à aucune menace d’évacuation par un incendie de forêt. (BCWS)

Une nouvelle zone sous alerte d’évacuation répertoriée sur les cartes du BC Wildfire Service n’est pas due à un risque d’incendie de forêt.

Représentée en jaune sur la carte BCWS, l’alerte est apparue juste à l’ouest de Salmon Arm le lundi 21 août vers 16h30.

Forrest Tower, un agent d’information du BCWS, a expliqué que l’alerte avait été émise par la bande indienne de Neskonlith, mais pas en raison d’évacuations ou de risques immédiats d’incendies de forêt.

Les bandes et d’autres juridictions ont le pouvoir d’émettre des alertes via le système pour des raisons autres que les évacuations, a déclaré Tower.

La bande a probablement émis l’alerte pour informer les organismes gouvernementaux et le public d’un besoin d’aide pour la gestion de l’air pur, a suggéré Tower. Les alertes peuvent aider les juridictions à demander un financement au gouvernement pour acheter des choses comme des purificateurs d’air et d’autres machines et accéder à l’aide.

Tower a souligné que l’alerte n’est pas émise par BCWS et n’est pas liée à l’incendie de forêt de Bush Creek East ou à toute autre menace d’incendie.

La bande indienne de Neskonlith n’a pas encore commenté la raison de l’alerte.

