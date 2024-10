Nouvelle affirmation selon laquelle il aurait drogué et violé une jeune de 13 ans avec des célébrités

Une autre série de poursuites a été déposée contre Sean « Diddy » Combs, y compris l’allégation selon laquelle il aurait drogué et violé une jeune fille de 13 ans avec une « célébrité masculine » anonyme sous le regard d’une « célébrité féminine » anonyme.

Le cabinet d’avocats Buzbee, qui a annoncé le 1er octobre qu’il intenterait 120 poursuites supplémentaires contre Combs, a déposé cinq nouvelles poursuites dans le district sud de New York dimanche soir. Deux autres poursuites ont également été déposées respectivement à Las Vegas et à Los Angeles.

L’un des costumes vient d’une Jane Doe qui avait 13 ans le 7 septembre 2000, lorsqu’elle a tenté d’assister aux MTV Video Music Awards. Elle ne pouvait pas accéder à la cérémonie de remise des prix sans billet et a donc contacté plusieurs chauffeurs de limousine après l’événement pour voir si elle pouvait assister à une afterparty. L’un des chauffeurs aurait travaillé pour Combs et aurait conduit la plaignante à une fête, où elle a signé un accord de non-divulgation et accepté un verre.

Après un seul verre, la plaignante a allégué qu’elle « avait commencé à se sentir étourdie et étourdie » et qu’elle s’était dirigée vers une chambre vide pour s’allonger. Peu de temps après, Combs serait entré dans la pièce avec « une célébrité masculine et féminine ». Elle allègue ensuite qu’elle a été violée par la célébrité masculine sous le regard de la célébrité féminine, avant d’être prétendument violée par Combs sous le regard des deux célébrités. La poursuite allègue qu’après l’agression, la plaignante – qui vit maintenant en Alabama – « est tombée dans une profonde dépression qui continue d’affecter toutes les facettes de sa vie ».

Un représentant de Combs n’a pas immédiatement répondu à Variétédemande de commentaires sur les nouvelles poursuites. Combs a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui. Dans une déclaration précédente à Variétéses avocats ont déclaré : « M. Combs et son équipe juridique ont pleinement confiance dans les faits, dans leurs défenses juridiques et dans l’intégrité du processus judiciaire. Devant le tribunal, la vérité prévaudra : M. Combs n’a jamais agressé sexuellement qui que ce soit – adulte ou mineur, homme ou femme.

Combs est actuellement incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, New York, après avoir été arrêté le 16 septembre par la sécurité intérieure pour racket, trafic sexuel et transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable des accusations. Combs s’est vu refuser la libération sous caution par deux juges distincts et devrait rester derrière les barreaux jusqu’à son procès en mai de l’année prochaine. S’il est reconnu coupable de racket, Combs risque la prison à vie.

Les soirées de Combs, en particulier celles qui suivaient les VMA et sa « fête blanche » dans les Hamptons pendant l’été, étaient connues comme des lieux chauds pour les célébrités. Avant son procès, il reste à voir si de grands noms seront impliqués dans les allégations contre Combs.