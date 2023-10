Nouvelle affiche de Tiger 3 : Katrina Kaif est féroce et fougueuse, qualifie le film d’espionnage de « film le plus difficile à ce jour »

Tigre 3 la sortie de la bande-annonce approche à grands pas. Il sortira sur les écrans le 16 octobre et en attendant de voir ce que ce spectacle d’action nous réserve, une nouvelle affiche est arrivée à notre rencontre.. Katrina Kaif’Zoya de Zoya semble prête à prendre d’assaut le Tiger-Verse, repoussant les limites et ses propres limites dans Tiger 3. Les fans en seront témoins Katrina Kaif dans son rôle le plus difficile à ce jour puisqu’elle incarne Zoya, la première espionne de l’univers d’espionnage YRF, dans le prochain film bourré d’action Tiger 3. Connue pour ses incroyables séquences d’action, Katrina donne vie à Zoya et montre qu’elle peut non seulement correspondre mais aussi surpasser sa co-star Salman Khan en combat et en stratégie.

Dans l’affiche solo récemment dévoilée de Katrina dans le rôle de Zoya, Yash Raj Films l’a saluée comme le seul acteur capable de rendre justice au personnage. Les fans et les critiques ont félicité Katrina pour son interprétation de Zoya dans le passé, que ce soit dans Ek Tha Tigre or Tigre Zinda Haiet maintenant elle est de retour avec encore plus de feu et de courage dans Tiger 3.

Mais le parcours pour donner vie à ce personnage féroce n’a pas été facile. Katrina a révélé que pour réaliser les séquences d’action physiquement exigeantes de Tiger 3, elle a poussé son corps jusqu’à son « point de rupture ». Et cela se voit à l’écran : les séquences d’action de Tiger 3 sont tout simplement à couper le souffle.

À propos de son rôle, Katrina déclare : « Zoya est tout ce que j’ai toujours voulu dans un personnage. Elle est féroce, forte et défend ce qui est juste. La jouer a été un voyage exaltant et repousser mes limites, tant physiquement que mentalement, a été une aventure. Ça vaut le coup. Tiger 3 a été mon film le plus stimulant à ce jour, mais aussi le plus gratifiant. «

L’amour de Katrina pour le genre d’action n’est pas un secret et elle est une fan de longue date des héros d’action de Bollywood et d’Hollywood. Incarner Zoya, un personnage qui incarne la force et l’intrépidité, est pour elle un rêve devenu réalité. Katrina ajoute : « Zoya n’est pas une demoiselle en détresse : elle est la reine de son propre destin et n’a besoin de personne pour la protéger. J’ai hâte que le public la voie en action et voie comment elle complète Tiger. »

Réalisé par Maneesh Sharma et produit par Aditya Chopra, Tigre 3 devrait sortir pendant la période des vacances de Diwali cette année. Alors préparez-vous pour une balade pleine d’action et pleine d’adrénaline avec Katrina Kaif comme Zoya.