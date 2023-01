Nouvelle affaire d’horreur à Delhi: le conducteur a senti que quelque chose n’allait pas, d’autres ont dit non

Les hommes qui auraient renversé une femme avec leur voiture et l’ont traînée sur environ 13 km dans les rues de l’ouest de Delhi ont fait de nouvelles révélations lors de leur interrogatoire.

L’homme qui conduisait la voiture a déclaré à la police que quelques kilomètres après avoir heurté le scooter d’Anjali Singh aux premières heures de dimanche, il a senti que “quelque chose était coincé” sous la voiture, mais les quatre autres occupants lui ont demandé de continuer, disent les sources.

“Ce n’est rien”, lui ont-ils dit.

Les cinq accusés, selon des sources, ont déclaré à la police qu’ils avaient fui les lieux après l’accident sans se rendre compte qu’Anjali avait été traîné.

Son corps a ensuite été retrouvé sur la route sans vêtements et avec un dos et une jambe cassés dans le Kanjhawala de Delhi, envoyant des ondes de choc à travers le pays le jour du Nouvel An.

Ils ont également avoué qu’ils étaient ivres au moment de l’accident. Des sources officielles disent avoir consommé plus de deux bouteilles d’alcool à l’intérieur de la voiture.

L’accident s’est produit dimanche vers 2 heures du matin à Sultanpuri à Delhi, alors qu’Anjali, qui travaillait dans une société de gestion d’événements, rentrait du travail.

Pendant que Deepak Khanna conduisait, Amit Khanna, Manoj Mittal, Krishan et Mithun étaient assis dans la voiture.

Après avoir conduit pendant quelques kilomètres, Deepak s’est rendu compte que quelque chose était emmêlé dans le châssis de la voiture, ont déclaré des responsables, ajoutant que lorsqu’il a demandé aux quatre autres hommes de vérifier, ils lui ont demandé de partir.

La voiture a été arrêtée dans le village Jonti de Kanjhawala après que Mithun, qui était assis à l’avant à côté de Deepak, ait vu la main d’Anjali en faisant demi-tour.

Après que son corps se soit détaché, les hommes, au lieu de descendre et de l’aider, sont partis en abandonnant Anjali.

L’accusé a ensuite rendu la voiture, une Maruti Baleno qui avait été empruntée deux fois, à Ashutosh qui la leur avait prêtée.

Lorsque la police a retrouvé le propriétaire de la voiture, Lokesh, il leur a dit qu’il l’avait prêtée à Ashutosh, qui l’a prêtée à ses amis Amit et Deepak.

Les enquêteurs ont également découvert qu’Anjali était avec un ami lorsque la voiture a heurté son scooter. L’ami, selon des sources, avait fui les lieux après l’accident.

Des sources policières ont déclaré avoir retrouvé la femme et enregistrer sa déclaration dans le cadre de l’enquête.

Les hommes ont été interpellés dimanche soir. Ils ont été accusés d’homicide coupable ne constituant pas un meurtre, causant la mort par négligence et association de malfaiteurs.

Le ministre de l’Intérieur Amit Shah, au milieu des protestations massives des habitants, a ordonné au commissaire de police de Delhi, Sanjay Arora, de mener une enquête approfondie.

Anjali Singh vivait avec sa mère et ses jeunes frères et sœurs à Aman Vihar, dans le nord-ouest de Delhi. Son père est mort il y a quelques années.

Rekha, la mère de la femme, a allégué que les hommes l’avaient agressée sexuellement. “Ses vêtements ne peuvent pas être complètement déchirés. Tout son corps était nu quand ils l’ont trouvée. Je veux une enquête complète et la justice”, a-t-elle déclaré.