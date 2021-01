L’administration entrante de Joe Biden maintiendra l’opinion de Washington selon laquelle la figure de l’opposition Juan Guaido est le président légitime du Venezuela, anéantissant l’espoir que le nouveau président pourrait repenser la politique américaine envers Caracas.

Anthony Blinken, le candidat de Biden au poste de secrétaire d’État, a déclaré mardi aux membres du Sénat américain qu’il n’était pas prévu d’annuler la reconnaissance américaine de Guaido en tant que chef de la nation sud-américaine, même si le pays est toujours fermement sous le contrôle de le gouvernement élu du président Nicolas Maduro.

Il a également déclaré que l’administration démocrate continuerait d’utiliser des sanctions pour « Cibler plus efficacement » Venezuela, dans le cadre d’une stratégie visant à éloigner Maduro du pouvoir. Il a cependant insisté sur le fait que les États-Unis voulaient faire davantage pour fournir une aide humanitaire à cette nation économiquement paralysée.

«Nous avons besoin d’une politique efficace qui puisse restaurer la démocratie au Venezuela, en commençant par des élections libres et équitables», Blinken a déclaré aux législateurs.

Les États-Unis et nombre de leurs alliés ont couronné Guaido, l’ancien chef de l’Assemblée nationale contrôlée par l’opposition, en tant que président légitime du Venezuela en janvier 2019, après avoir dirigé un mouvement de courte durée affirmant que la victoire de Maduro à la réélection en 2018 était frauduleuse. . La figure de l’opposition a été le fer de lance de deux tentatives infructueuses pour fomenter un coup d’État dans le pays, après avoir échoué à susciter un soutien à sa cause dans les rangs de l’armée vénézuélienne.

Bien que l’équipe de Biden semble déterminée à maintenir son soutien à la revendication précaire de Guaido à la présidence, les alliés européens de Washington semblent perdre leur enthousiasme pour le programme de changement de régime.

Plus tôt ce mois-ci, le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a déclaré que l’Europe poursuivrait sa « engagement » avec tous les vénézuéliens «Acteurs politiques et sociaux». Mais plutôt que de faire référence à Guaido par son titre autoproclamé de président par intérim, Borrell l’a simplement mis en concordance avec d’autres représentants de l’Assemblée nationale sortante élus en 2015.

Face à la diminution du soutien du Venezuela, Guaido a exhorté ses partisans restants le mois dernier à « continuer à pousser » renverser Maduro, par la force si nécessaire. Cependant, les deux dernières tentatives du chef de l’opposition pour déclencher un coup d’État et amener l’armée à ses côtés ont échoué de manière embarrassante – sans parler de la tentative d’enlèvement bâclée contre Maduro menée par des mercenaires américains.

Certains avaient espéré que Biden recalibrerait l’approche intransigeante de Washington envers le gouvernement de Maduro. Selon certaines informations, le président élu avait précédemment refusé de prendre les appels téléphoniques de Guaido et laissé entendre qu’il relâcherait l’étranglement économique sur Caracas si Maduro provoquait «Élections libres et équitables».

Il reste à voir comment Biden promouvra la vision de Washington du changement de régime au Venezuela. L’administration Trump a été accusée d’avoir adopté une approche plutôt directe de la question de la politique étrangère, après que les forces de sécurité vénézuéliennes ont déjoué un complot visant à kidnapper Maduro. Plusieurs mercenaires américains ont été capturés au cours de l’opération bâclée, et une trace écrite aurait ramené à Washington, en particulier à une entreprise de mercenaires appelée Silvercorp. Le gouvernement américain a nié avec ferveur toute implication dans l’attaque. Depuis lors, l’administration Trump a mis une prime de 15 millions de dollars sur la tête de Maduro, l’accusant sans preuve de narco-terrorisme.

