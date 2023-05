Nouvel officier de police de Montgomery assermenté ; présentation des agents des services communautaires – section locale de Shaw

Le plus récent officier de police de Montgomery a grandi près du village.

Le chef de la police Phil Smith a déclaré au conseil du village lors d’une réunion le 8 mai que l’agent Mario Magana est un natif d’Aurora diplômé de l’école secondaire catholique Aurora Central et du Waubonee Community College.

Magana a également obtenu son diplôme le 28 février de l’Académie de police, a déclaré Smith.

Le président du village, Matt Brolley, a prêté serment à Magana en tant qu’officier de police du village alors que le conseil du village, sa famille, ses amis et un grand contingent d’officiers de police du village regardaient à la mairie.

Également au cours de la réunion, Smith a présenté deux nouveaux agents des services communautaires de la police, Colin Pradel et Isaiah Rodriguez.

Smith a déclaré que Pradel est un natif de Naperville qui est diplômé de Naperville North High School et a fréquenté le College of DuPage et le Triton College. Pradel, qui réside à Oswego, a travaillé auparavant comme répartiteur du 911 et technicien des véhicules des forces de l’ordre et travaille pour l’Agence de gestion des urgences de la ville d’Aurora depuis 2016.

Rodriguez est un natif d’Aurora qui a ensuite déménagé à Yorkville et est diplômé de Yorkville High School. Smith a déclaré que Rodriguez s’était intéressé à l’application de la loi alors qu’il fréquentait l’Illinois Valley Vocational Center à Sandwich en tant qu’étudiant du YHS.