Nouvel obstacle dans Steeplechase, un caméraman

Un nouvel obstacle est apparu de nulle part sur le parcours de steeple aux championnats du monde.

Un caméraman essayant d’obtenir une superbe photo de la compétition de triple saut qui se déroulait dans le champ intérieur lundi soir, un caméraman de World Athletics est monté sur la piste, ignorant qu’il y avait une course en direct derrière lui.

Alors qu’une phalange de coureurs s’approchait des caméramans, les coureurs se sont dispersés pour le dépasser et personne n’a été blessé.

«J’étais un peu inquiet qu’il s’élance d’une façon ou d’une autre, juste à la dernière seconde, a dit Evan Jager, des É.-U., qui a terminé sixième. “Heureusement, il n’a pas réalisé que nous étions là jusqu’à ce que nous l’ayons tous dépassé.”

Le Marocain Soufiane El Bakkali a remporté la course en 8 minutes, 25,13 secondes.

Il a été impliqué dans la scène étrange, mais peut-être pas aussi déchirante qu’il y a sept ans aux championnats du monde à Pékin. Usain Bolt venait de remporter le 200 mètres et un caméraman conduisant un scooter portable a perdu le contrôle du scooter et il est tombé sur la piste et a renversé Bolt. Il se leva d’un bond et se dépoussiéra, pas pire pour l’usure.

Le président de World Athletics, Seb Coe, a déclaré que la fédération examinait ce qui s’était passé.

“Je ne veux pas être cavalier à propos de ces choses”, a-t-il déclaré. «Mais ces choses arrivent. Il avait en fait la présence nécessaire pour reconnaître ce qui se passait, et il s’est tenu immobile, ce qui est la chose la plus importante. Il n’a pas bougé.”

