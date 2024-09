Nouvel iPhone 16, Apple Watch 10 et Apple Intelligence : ce que vous avez manqué de l’événement « Glowtime »

Apple a dévoilé ses projets très attendus en matière d’intelligence artificielle. Mais cette technologie ne devrait pas arriver en Europe de sitôt.

Depuis son événement californien fastueux rempli de projections d’images colorées, Apple a dévoilé une multitude de ses dernières technologiesy compris le nouvel iPhone 16 qui serait le premier modèle de la société conçu pour l’intelligence artificielle générative (GenAI).

Alors que la nouvelle gamme de téléphones était en tête d’affiche de la présentation de lundi, le géant de la technologie a également partagé des mises à jour de ses gammes de montres intelligentes et d’AirPod.

Voici les moments clés de l’événement au cas où vous l’auriez manqué.

iPhone 16, le nouveau téléphone intelligent d’Apple

L’iPhone 16 « a été conçu dès le départ pour Apple Intelligence », a déclaré le PDG Tim Cook lors de l’événement de lundi.

La plus grande amélioration matérielle de l’iPhone est que l’iPhone 16 dispose d’un bouton d’appareil photo à l’extérieur du combiné, donnant aux utilisateurs accès à « l’intelligence visuelle », a déclaré lundi Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle.

C’est un exemple de la manière dont l’IA pourrait être utilisée ; après avoir cliqué sur le bouton de l’appareil photo, vous pourriez, par exemple, pointer l’appareil photo vers un bar, un restaurant ou un point de repère et obtenir des avis instantanés ou des informations sur le lieu.

D’autres utilisations de l’IA incluent la recherche d’images dans votre bibliothèque en les décrivant, la création d’émojis personnalisés, la synthèse des e-mails et la priorisation des notifications.

Apple Intelligence va également mettre à niveau l’assistant virtuel d’Apple, Siri, pour lui permettre de mieux comprendre les demandes et de prendre conscience des actions à l’écran qui se déroulent sur le téléphone, le rendant ainsi plus utile, espérons-le.

Combien coûte l’iPhone 16 et quand est-il disponible ?

L’iPhone 16 est disponible en deux versions, l’iPhone 16, vendu à partir de 969 €, et l’iPhone 16 Pro, vendu à partir de 1 229 €.

Ils sont disponibles en précommande à partir du 13 septembre et en magasin à partir du 20 septembre.

L’iPhone 16 Pro et Pro Max offriront également des écrans légèrement plus grands et des variantes de la puissante puce A18, qui donne à Apple la puissance de calcul dont ses appareils ont besoin pour exécuter les fonctions d’IA.

La durée de vie de la batterie est également plus longue et les performances sont plus puissantes et efficaces grâce à la puce A18.

La course aux smartphones IA

Qu’est-ce qui différencie Apple de ses concurrents Samsung et Google ? L’entreprise tente de préserver son engagement de longue date en matière de confidentialité en adaptant son IA de manière à ce que la plupart de ses fonctions soient traitées sur l’appareil lui-même plutôt que dans des centres de données distants.

Lorsqu’une tâche nécessite une connexion à un centre de données, Apple promet qu’elle sera effectuée de manière strictement contrôlée, garantissant qu’aucune donnée personnelle ne soit stockée à distance.

La plupart des fonctions d’IA d’Apple seront déployées dans le cadre d’une mise à jour logicielle gratuite d’iOS 18, le système d’exploitation qui équipera l’iPhone 16.

Est-ce que cela arrivera en Europe ?

Il sera disponible aux États-Unis en anglais et s’étendra rapidement pour inclure l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en décembre, avec une prise en charge linguistique supplémentaire – comme le chinois, le français, le japonais et l’espagnol – à venir l’année prochaine.

Mais Apple n’a pas encore annoncé son intention de se lancer en Europe en raison de préoccupations réglementaires. En juin, Apple a fait part de ses inquiétudes quant à la non-conformité avec la loi européenne sur les marchés numériques (DMA).

Mises à niveau de l’Apple Watch

L’Apple Watch Series 10 a également été dévoilée lors de l’événement « Glowtime » lundi, dotée d’un écran OLED grand angle plus grand et plus lumineux qui permettra aux utilisateurs de mieux voir la montre sous un angle.

Mais Apple a concentré une grande partie de sa présentation sur la capacité de l’appareil à détecter les signes d’apnée du sommeil.

Le nouvel appareil est également proposé pour la première fois dans une finition en titane, rejoignant une tendance de longue date dans l’industrie horlogère consistant à proposer une alternative plus résistante, plus légère et perçue comme de meilleure qualité aux matériaux traditionnels.

La montre Série 10 démarre à 449 € et sera disponible le 20 septembre.

Les Airpods se tournent vers un appareil d’écoute

La nouvelle série AirPods 4 sera dotée d’une puce améliorée pour une meilleure qualité audio et sera dotée d’une suppression du bruit plus active.

Si vous perdez fréquemment vos écouteurs, les nouveaux AirPods émettront également un son lorsque vous les localiserez via l’application Find My.

Dans une mise à jour axée sur la médecine des AirPods Pro 2, Apple a déclaré qu’elle mettrait à niveau les appareils afin qu’ils puissent servir d’aide auditive en vente libre.

Une mise à jour gratuite du logiciel fournira la mise à niveau et inclura également des options pour aider à protéger l’audition et la possibilité d’administrer un test auditif de qualité clinique.

Le modèle AirPod 4 coûte 149 €, tandis que la version avec réduction active du bruit coûtera 199 €. Les deux modèles seront expédiés le 20 septembre.