Nouvel iPad (2022) : tout ce que vous devez savoir

L’iPad 10,2 pouces (2021) est une excellente tablette d’entrée de gamme, mais Apple travaille tranquillement sur la tablette de nouvelle génération à huis clos à Apple Park. Et, si les rumeurs sont vraies, nous pourrions assister à l’une des mises à jour iPad les plus excitantes et les plus radicales des 10 dernières années, avec des chuchotements détaillant une refonte potentielle aux côtés d’autres mises à niveau clés à la sortie plus tard cette année.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPad (2022) en ce moment, de la date de sortie et des spéculations sur les prix aux dernières fuites de conception et de fonctionnalités. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure des nouvelles, alors assurez-vous de mettre la page en signet et revenez fréquemment pour les dernières nouvelles.

Il n’y a pas encore de rumeurs solides concernant la date de sortie de l’iPad de nouvelle génération, mais ce n’est pas surprenant étant donné que la variante actuelle n’est sortie qu’en septembre 2021.

Mais, cela étant dit, nous pouvons faire une bonne supposition en jetant un coup d’œil aux annonces précédentes de l’iPad.

Le dernier iPad de 9e génération a été dévoilé le 14 septembre 2021, tandis que les iPad de 8e et 7e génération sont sortis respectivement le 15 septembre 2020 et le 12 septembre 2019. Il semble qu’Apple préfère alors une mise à jour annuelle à la mi-septembre pour son iPad d’entrée de gamme, mais nous pouvons aller plus loin car Apple a tendance à organiser des événements le mardi.

Appliquons cette formule à l’iPad de nouvelle génération ; le mardi le plus proche des dates de révélation précédentes en 2022 est mardi 13 septembre 2022, avec disponibilité prévue dans une semaine ou deux de l’annonce.

Cependant, un rapport de Bloomberg suggère que nous pourrions attendre un peu plus longtemps le nouvel iPad. Dans un rapport d’août 2022 citant des sources connaissant le sujet, Mark Gurman affirme qu’iPadOS 16 a été retardé jusqu’en octobre pour correspondre à la sortie d’un prochain iPad. Étant donné que seuls les iPad et iPad Pro d’entrée de gamme sont censés être actualisés en 2022, il est prudent de supposer que les sources de Gurman font référence à ces modèles.

Il est peu probable qu’Apple lance un iPad en septembre et un autre en octobre, il semble donc de plus en plus probable que nous devrons attendre un mois supplémentaire pour voir ce que le nouvel iPad d’entrée de gamme nous réserve.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour obtenir un nouvel iPad, l’iPad de 9e génération reste un choix d’entrée de gamme solide. Jetez un œil à notre avis sur l’iPad 10,2 pouces (2021) pour en savoir plus.

Rumeurs sur les prix de l’iPad (2022)

En ce qui concerne les prix, l’iPad est la tablette d’entrée de gamme de la collection d’Apple, ce qui signifie que le prix ne devrait pas trop changer. Si Apple augmente le prix, cela risque de retarder ceux du marché pour une tablette axée sur le budget. Étant donné qu’Apple propose de nombreuses tablettes coûteuses, il est logique que l’iPad reste à un prix abordable.

L’iPad actuel commence à 319 £ / 329 $ avec 64 Go de stockage, ce qui représente en fait une remise de 10 £ sur le modèle de la génération précédente au Royaume-Uni. Nous supposons que le prix serait similaire, sinon identique, pour le modèle 2022, mais il n’y a pas de nouvelles solides de toute façon à ce stade précoce.

Nous couvrons où acheter l’iPad 10,2 pouces (2021) séparément si vous souhaitez faire une bonne affaire sur le dernier iPad en ce moment.

À quoi s’attendre de l’iPad de nouvelle génération

C’est le début des rumeurs sur l’iPad 10,2 pouces (2022), mais il y a quelques éléments qui sont pratiquement acquis avec chaque version d’iPad.

Dire que la conception de l’iPad est longue dans la dent est un peu un euphémisme, avec le dernier changement de conception radical survenu avec la sortie du deuxième iPad déjà en 2011. Mais après 11 ans d’attente, des rumeurs suggèrent que nous pourrions enfin voir une refonte pour correspondre à celle du reste de la gamme de tablettes d’Apple.

Les premiers chuchotements d’une refonte potentielle viennent de Display Supply Chain Consultants (DSCC), qui dans un rapport trimestriel de 2022 discute des futurs produits Apple et de la tablette d’entrée de gamme de l’entreprise en particulier. Selon le rapport, Apple se prépare à repenser l’iPad avec les bords angulaires et l’affichage plein écran de ses frères et sœurs plus premium.

L’analyste (et auteur du rapport) Ross Young est allé aller plus loin sur Twitter, suggérant que l’écran de 10,2 pouces sera différent cette année – bien qu’il ne fasse pas allusion à s’il sera plus grand ou plus petit. La logique suggère le premier, mais cela risque de cannibaliser potentiellement l’iPad Air premium de 10,9 pouces.

Fait intéressant, des sources distinctes de 9to5Mac suggèrent également un changement dans le département d’affichage, affirmant dans un rapport de juin 2022 que le nouvel iPad “comportera un écran Retina de la même résolution que l’écran de l’iPad Air”, bien que les sources n’aient pas précisé si cela signifie un passez à l’ancien écran 10,5 pouces ou au nouvel écran 10,9 pouces.

La source note que même s’il s’agit de 10,9 pouces, les spécifications d’affichage plus modernes – comme la large gamme de couleurs et la prise en charge DCI-P3 – resteront exclusives à la gamme Air.

Ce n’est pas tout non plus. Le rapport affirme également qu’Apple se prépare à abandonner le port Lightning pour un port USB-C amélioré, avec des vitesses de transfert de données améliorées et la possibilité de le connecter facilement à des écrans externes, pointant vers une refonte potentielle de la tablette globale.

Il convient de noter que la source n’a fourni aucun détail sur la question de savoir si une refonte complète est effectivement en cours, mais compte tenu des modifications apportées au port et à l’affichage, cela semble de plus en plus probable.

Les rendus CAO du prétendu iPad 2022 sont apparus en ligne début août, confirmant apparemment le design rafraîchi, avec des bords angulaires, une bosse de caméra orientée vers l’arrière et un écran plus grand, bien qu’il s’accompagne également d’une surprise particulière.

Alors que certains s’attendaient à ce que l’iPad d’entrée de gamme arbore le même design plein écran que le reste de la collection d’iPad, les rendus semblent représenter un bouton Accueil intégré sous l’écran. Ce serait un moyen facile de faire la différence entre l’iPad repensé et l’iPad Air plus cher, tout en attirant ceux qui préfèrent utiliser un bouton Accueil à la place des gestes, donc cela pourrait être une décision intelligente de la part de l’entreprise.

Jeu de puces et connectivité améliorés

L’un des grands changements présents sur l’iPad de nouvelle génération sera probablement un chipset en silicone Apple amélioré. L’iPad actuel arbore l’A13 Bionic, le même chipset présent sur l’iPhone 11, et nous nous attendons à ce que le modèle de nouvelle génération fasse le saut vers l’A14 Bionic, le chipset présent sur la gamme iPhone 12. Il pourrait toujours faire le saut vers l’A15 Bionic, mais cela pourrait faire de l’iPad mini compatible A15 une option moins tentante.

Cela a été sauvegardé dans un tweet maintenant supprimé du leaker @Dylandkt, qui a suggéré que l’iPad de cette année comporterait l’A14 Bionic aux côtés de Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 mis à niveau, et les sources 9to5Mac pointent également vers le chipset A14 Bionic comme puce de choix. Une augmentation de 30 % des performances n’est pas à négliger, après tout !

Le rapport 9to5Mac suggère également que cela pourrait être l’année où nous verrons le passage à la 5G, l’iPad d’entrée de gamme étant désormais l’un des rares appareils Apple – et la seule tablette – toujours sur la connectivité 4G LTE.

Modifications minimales de la caméra

Nous ne nous attendons pas à beaucoup de changement dans le département de la caméra, étant donné que l’iPad actuel a eu toute la mise à niveau de la caméra — dans le département orienté vers l’avant de toute façon. L’appareil photo orienté vers l’arrière est un peu plus terne par rapport aux autres iPad, mais même sur le modèle Pro haut de gamme d’Apple, la qualité de l’appareil photo n’est pas comparable à celle des smartphones, nous ne nous attendons donc pas à de grandes choses sur ce front.

Liste de souhaits iPad (2022)

En plus des fuites et des rumeurs, nous savons ce que nous aimerions voir de la tablette de nouvelle génération.

Conception rafraîchie

L’iPad d’entrée de gamme est le seul dans son langage de conception, tous les autres iPad de la collection actuelle d’Apple passant à un design industriel plus anguleux qui abandonne le bouton Accueil pour une expérience plus plein écran. Ce n’est pas un énorme dealbreaker, mais cela unifierait certainement la collection – quelque chose de très «Apple».

Un design amélioré serait agréable visuellement, mais plus important encore, il permettra à l’iPad d’entrée de gamme d’offrir une prise en charge d’accessoires plus récents et meilleurs comme l’Apple Pencil de deuxième génération qui se fixe magnétiquement sur le côté des iPad pris en charge, et s’il y a un Smart Connection à l’arrière, il pourrait même être en mesure d’utiliser le Magic Keyboard.

C’est plus premium, ce qui va à l’encontre de la nature d’entrée de gamme de la tablette, mais les performances des accessoires dépassent de loin celles de leurs homologues de première génération.

En outre, économiser de l’argent sur l’iPad lui-même – en achetant un iPad plutôt qu’un iPad Air par exemple – pourrait vous permettre d’acheter davantage d’accessoires haut de gamme. Allez Apple, donnez la possibilité aux gens !

Véritable prise en charge des haut-parleurs stéréo

L’iPad 10,2 pouces (2021) possède techniquement des haut-parleurs stéréo, mais les deux sont situés à une extrémité de la tablette. C’est une différence flagrante avec à peu près tous les autres iPad de la collection Apple, avec des haut-parleurs en haut et en bas pour une expérience audio plus étendue qui se recalibre en fonction de l’orientation de la tablette.

Cela ne sera possible qu’avec une refonte, alors espérons qu’Apple est sur le point de passer à l’iPad d’entrée de gamme.

