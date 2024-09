Nouvel investissement de 17 millions de dollars pour aider les groupes artistiques de Charlotte, le quartier historique du West End et les groupes de journalisme

Trois Organisations de Charlotte reçoivent 17 millions de dollars de l’organisme national à but non lucratif Fondation Chevalier pour soutenir le développement économique, la culture et la cohésion communautaire.

La plus grande partie de la subvention, soit 10 millions de dollars, sera allouée à deux projets dans le quartier historique de West End. Les fonds restants serviront à financer l’agrandissement des installations du Charlotte Ballet et le lancement d’une initiative journalistique par le North Carolina News Lab Fund.

Doug Singleton, directeur exécutif du Charlotte Ballet, a qualifié la Knight Foundation de « modèle de changement ». À mesure que Charlotte grandit, son ballet grandit aussi, a-t-il déclaré.

« Ce nouvel investissement va vraiment nous permettre de réfléchir à nos nouvelles installations et à la manière dont nous pouvons transformer le quartier de North Tryon dans lequel nous nous trouvons », a déclaré Singleton. « Nous constatons de plus en plus de besoins et nous manquons d’espace dans nos studios actuels. »

Le financement de la fondation a été annoncé dimanche soir lors d’une célébration communautaire au Mint Museum. Les groupes ont été choisis grâce à des relations de longue date avec la fondation, a déclaré la porte-parole Rebecca Dinar.

« Nous sommes fiers de soutenir et d’accélérer des projets transformateurs tels que la nouvelle installation de danse du Charlotte Ballet, une coopérative alimentaire dirigée par des résidents dans le quartier historique de West End et le lancement de Press Forward Charlotte pour renforcer l’actualité locale », a déclaré la PDG de la fondation, Maribel Pérez Wadsworth, dans un communiqué.

« Nous investissons dans leurs idées, leurs visions et leur capacité à façonner leur avenir. »

Le quartier historique de West End à Charlotte a reçu près de 10 millions de dollars de la Knight Foundation pour deux projets : une épicerie coopérative et un développement commercial. Sur la photo, la revitalisation « Thrive » de Historic West End Partners comprend le deuxième emplacement de The Pauline Tea-Bar Apothecary sur Beatties Ford Road.

Où ira l’argent de la Knight Foundation

Les quatre groupes qui reçoivent un financement de la Knight Foundation sont :

▪ Société de soutien aux initiatives locales de Charlotte recevra 8,75 millions de dollars. LISC utilisera les fonds pour soutenir le développement d’une épicerie coopérative gérée par les résidents dans le quartier historique de West End. Cette initiative vise à donner accès à des produits d’épicerie frais et sains dans l’ouest de Charlotte, ce qui manque d’épiceries traditionnellesL’espace à usage mixte de 1 500 pieds carrés comprendra un incubateur d’entreprises.

Les responsables du LISC n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

▪ Ballet Charlotte a reçu 5 millions de dollars pour l’agrandissement de ses installations dans le corridor de North Tryon. L’agrandissement du ballet comprendra des logements pour les artistes en résidence, de nouveaux studios de danse et un espace événementiel extérieur, selon le conseil municipal de Charlotte Plan de vision de North TryonLe plan de vision prévoit un développement à usage mixte comprenant des logements à revenus mixtes avec des espaces de vente au détail et de restauration, ainsi que des espaces pour le ballet et la galerie d’art du McColl Center.

L’objectif de collecte de fonds du ballet est de 60 millions de dollars, a déclaré Singleton. Alors que la collecte de fonds est en cours, il a déclaré que le don de la fondation est « comme un sceau d’approbation ».

▪ Fonds du laboratoire d’information de Caroline du Nord La ville de Charlotte recevra 2 millions de dollars pour soutenir la création de Press Forward Charlotte. Cette initiative, qui fait partie d’un effort national plus vaste d’un demi-milliard de dollars pour rajeunir le journalisme local, vise à renforcer le système d’information local de Charlotte grâce à des partenariats avec des bailleurs de fonds locaux, tels que Wells Fargo et United Way of Greater Charlotte.

Le laboratoire d’actualités Le financement soutient une gamme diversifiée de réseaux d’information à travers l’État, y compris des journalistes, des organisateurs communautaires, des agents de santé et des conteurs.

▪ Partenaires historiques du West End, qui couvre un corridor afro-américain historique de 8,8 miles près du centre-ville de Charlotte, recevra 1 million de dollars pour favoriser le développement des petites entreprises et du commerce centré sur les besoins et les désirs des résidents. En juillet, l’association à but non lucratif et LISC ont acheté un Centre commercial Beatties Ford pour 1,3 million de dollars au 1121 Beatties Ford Road, a rapporté The Charlotte Observer. Appelé Thrive Food Hub, il comprend un dépanneur et d’autres commerces.

Les responsables de Historic West End Partners n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Engagement continu envers Charlotte

La Knight Foundation soutient Charlotte depuis longtemps, ayant investi 100 millions de dollars dans la communauté au cours des 20 dernières années. Au printemps, la fondation a accordé une subvention de 5 millions de dollars à la Symphonie de Charlotte pour contribuer à la campagne de financement de 50 millions de dollars de l’orchestre afin d’assurer la stabilité de sa dotation.

Comment le Charlotte Symphony a discrètement levé 41 millions de dollars pour garantir un avenir stable

Le financement de la fondation a contribué à « stimuler un développement économique et communautaire important », a déclaré la directrice exécutive du LISC, Ralphine Caldwell, dans un communiqué.

À propos de la Fondation Knight

Fondée en 1955, la Knight Foundation est une organisation nationale qui encourage l’engagement communautaire, soutient le journalisme local et fait progresser l’économie créative. Son siège social se trouve à Miami, en Floride.

Elle opère dans 26 villes, dont Charlotte, avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents grâce à des investissements dans les arts, la culture et le journalisme.