Nouvel iMac (M2, 2023) Date de sortie, spécifications et rumeurs de refonte

L’iMac 24 pouces repensé d’Apple est passionnant ; il dispose d’une construction plus mince, d’un écran plus grand, du processeur M1 d’Apple et d’une série d’améliorations matérielles, et il est également disponible dans une variété de couleurs accrocheuses.

Mais maintenant, il a plus d’un an, nous attendons donc une version mise à jour alimentée par le chipset M2 le plus récent d’Apple, sans parler d’un successeur grand écran de l’iMac 27 pouces.

Les espoirs d’une version plus grande ont été alimentés par l’introduction du Mac Studio et de son écran Studio 27 pouces qui l’accompagne, et l’arrêt ultérieur de l’iMac 27 pouces standard en mars 2022.

Voici tout ce qu’il y a à savoir jusqu’à présent, y compris les rumeurs de date de sortie, les spéculations sur les prix et les dernières fuites.

Quand sortira le nouvel iMac ?

Apple a sorti pour la première fois l’iMac 24 pouces repensé en 2021, cela fait donc maintenant près de deux ans que nous n’avons pas reçu de nouvelle version – nous sommes en retard.

Cet iMac était alimenté par le processeur M1, qui a depuis été supplanté par le M2, annoncé pour la première fois en juin 2022 et désormais disponible sur les MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini.

Cela suggère que nous devrions bientôt obtenir une nouvelle version, mais ce n’est pas si simple – BGR et d’autres sites rapportent que l’analyste d’Apple Mark Gurman a écrit dans Bloomberg qu’Apple pourrait ignorer l’iMac M2 – bien que curieusement le commentaire ne se trouve plus dans le Bloomberg article de blog. Voici ce qu’il a écrit, cité par BGR :

Je n’ai rien vu qui indique qu’il y aura un nouvel iMac avant la génération de puces M3, qui n’arrivera pas avant la fin de cette année au plus tôt ou l’année prochaine. Donc, si vous voulez vous en tenir à l’iMac, vous n’aurez qu’à rester assis. Mark Gurman pour Bloomberg

Cela signifie que nous ne devrions pas nous attendre à un nouvel iMac avant fin 2023 au plus tôt, et très probablement plus tard – et il n’aura pas de M2 ​​à son arrivée.

Combien coûtera le nouvel iMac ?

Étant donné que nous n’avons encore rien qui approche d’une date de sortie solide, nous ne pouvons que spéculer sur le prix potentiel du plus grand iMac repensé. Et cela, bien sûr, signifie regarder la version de l’iMac 24 pouces pour nous donner une idée de ce à quoi s’attendre – et cela pourrait signifier de bonnes nouvelles.

Malgré le facteur de forme repensé, l’augmentation de la taille de l’écran et l’introduction de nouvelles technologies, notamment le M1 d’Apple et une webcam améliorée, le Tarification iMac 24 pouces reflète celui de son homologue plus ancien de 21 pouces – bien qu’il ait légèrement augmenté depuis grâce à l’inflation.

Si Apple peut rester au même prix, nous devrions nous attendre à ce que tout iMac 24 pouces mis à jour commence à environ 1 299 $ / 1 399 £. La cohérence d’Apple signifie également, espérons-le, que s’il ramène le plus grand modèle, il restera proche du prix de l’ancienne variante 27 pouces – qui, lors de sa dernière itération, a démarré à 1 799 $ / 1 799 £.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités du nouvel iMac ?

Malgré la possibilité que le prochain iMac ne fasse pas son apparition avant 2024, la rumeur bat son plein, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre de l’iMac de nouvelle génération.

Nouvelle puce Apple Silicon

Bien sûr, un nouvel iMac signifie un nouveau processeur. La dernière version comportait le processeur M1, qui a fait ses débuts dans la gamme MacBook Air et MacBook Pro fin 2020, et a depuis fait son chemin vers de nombreux appareils, y compris l’iPad Pro.

Le M1 a depuis été remplacé par le M2, qui a déjà ses propres variantes M2 Pro et M2 Max. Pendant un certain temps, cela a semblé le candidat probable pour le prochain iMac, mais le rapport de Gurman mentionné ci-dessus suggère qu’à la place, nous pourrions passer directement au M3.

Cette puce – pas encore annoncée – devrait passer à un processus de 3 nm, une amélioration majeure par rapport au facteur de forme actuel de 5 nm. Cela pourrait signifier un autre saut générationnel en termes d’efficacité énergétique et de performances, plutôt que l’amélioration relativement modeste du M1 au M2.

Facteur de forme inchangé

La principale caractéristique du plus petit iMac 24 pouces, mis à part la transition vers Apple Silicon, était son facteur de forme repensé, offrant un tout-en-un plus fin que la plupart des alternatives dans une variété de couleurs qui reflètent l’ancien Apple G2 du début des années 2000. Les lunettes ont considérablement rétréci, permettant à Apple d’étendre la taille de l’écran sans trop d’impact sur le facteur de forme global, ouvrant la voie à un iMac plus élégant et plus moderne.

C’est le dernier d’une longue série de refontes de produits alors qu’Apple cherche à unifier le design de sa gamme, et comme il est si récent, il semble peu probable qu’Apple soit pressé de revenir à la planche à dessin. Au lieu de cela, attendez-vous à ce que le prochain iMac soit identique au modèle 2021, sauf peut-être avec des mises à jour de la gamme de couleurs disponibles.

Option d’affichage plus grand

Apple propose deux tailles d’iMac : 21,5 pouces et 27 pouces. Le 24 pouces mis à jour ressemble à une maison de transition, mais c’était vraiment une refonte qui intégrait un écran plus grand dans un corps de taille similaire à l’ancien modèle 21,5 pouces – ce qui a amené beaucoup à se demander pourquoi le 27 pouces n’a pas reçu le même traitement.

Avec le 27 pouces maintenant abandonné – et Apple offrant un Moniteur d’affichage de studio 27 pouces pour accompagner le Mac Mini, le Mac Studio et le Mac Pro – il est possible qu’Apple ait simplement décidé de supprimer le facteur de forme.

De nombreux pronostiqueurs et analystes ont cependant soupçonné le contraire. Mark Gurman de Bloomberg l’a suggéré dans une édition début juillet 2021 de sa newsletter Power On, affirmant qu’il y aura un nouveau modèle avec un écran “jumbo”, bien qu’il n’entre pas dans les détails.

Cela fait écho aux affirmations précédentes du leaker l0vetodream, qui a suggéré qu’il y aurait un iMac plus grand, où “l’écran est vraiment grand, plus grand que le plus grand”.

Certains des experts les plus enthousiastes suggèrent qu’Apple pourrait augmenter l’affichage à 32 pouces pour refléter celui de Le moniteur Pro XDR d’Apple, un écran dont on dit qu’il partage son langage de conception avec le nouvel iMac. Cependant, si l0vetodream est précis, il pourrait mesurer un peu plus grand que le moniteur 32 pouces existant – le plus grand qu’Apple fabrique actuellement.

Il convient de noter, cependant, qu’il y a des rumeurs contradictoires en ce qui concerne le département d’affichage. Alors que plusieurs fuyards sont convaincus que quelque chose de plus gros arrive, l’analyste Ross Young suggère qu’un écran MiniLED de 27 pouces se dirige vers un iMac à l’avenir, avec la technologie ProMotion allant de 24 Hz à 120 Hz.

Young a un assez bon bilan en matière de technologie d’affichage – il a correctement prédit que l’iPhone 12 sauterait ProMotion, et il était également sur l’argent avec sa prédiction Mini-LED MacBook Pro – mais comme pour toutes les fuites et rumeurs, ça vaut le coup prendre avec une pincée de sel.

Avec le désir évident d’Apple d’unifier la conception de ses produits, il est prudent de supposer que si l’iMac 27 pouces obtient une refonte, il ressemblera à l’iMac 24 pouces, avec une réduction des lunettes et l’amincissement du facteur de forme global ainsi que d’autres améliorations matérielles. .

Ce qui n’est pas clair, c’est s’il sera disponible dans les mêmes couleurs vives ; tandis que les produits standard comme l’iPhone 14 et l’iPad Air sont disponibles dans une variété de couleurs amusantes, les produits de niveau Pro comme l’iPad Pro et l’iPhone 14 Pro sont considérablement plus discrets.

La palette de couleurs dépend probablement de qui, selon Apple, utilisera l’iMac – alors que l’iMac 24 pouces est destiné à un usage quotidien, l’utilisation attendue du modèle plus grand dans les bureaux et autres environnements professionnels peut limiter la luminosité et la vivacité de la finition.

Identification faciale pour iMac

Selon certaines rumeurs, Face ID était une fonctionnalité de l’iMac 24 pouces, mais comme nous le savons maintenant, cela n’est jamais arrivé. Bloomberg a rapporté qu’Apple avait initialement prévu d’inclure Face ID sur le nouveau modèle, mais qu’il a finalement été repoussé.

Dans le rapport, Mark Gurman explique que, contrairement aux iPhones et iPads, les écrans Mac sont nettement plus fins, ce qui rend plus difficile l’inclusion de la technologie nécessaire au fonctionnement de Face ID.

Cela dit, Gurman est convaincu que Face ID fera son apparition sur Mac dans les “prochaines années”. Étant donné la suggestion actuelle selon laquelle le plus grand iMac pourrait ne pas faire ses débuts avant 2024, il est possible qu’Apple prenne le temps de développement supplémentaire pour implémenter avec succès Face ID sur le prochain modèle.

S’il existe, il n’est pas non plus clair si cela se trouverait dans la lunette de l’ordinateur ou dans une encoche — quelque chose qu’Apple a maintenant introduit dans la gamme MacBook Pro, il pourrait donc être disposé à s’étendre à ses iMac.