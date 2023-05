Nouvel hôpital de Lenox, soins de santé à domicile reconnus pour « des soins sûrs et de qualité aux patients » – Shaw Local

Après des «examens rigoureux et inopinés sur place en février», la Commission mixte a décerné à l’hôpital Silver Cross de New Lenox et à Silver Cross Home Health Care son sceau d’approbation, selon un communiqué de presse de l’hôpital Silver Cross annonçant le prix.

Le sceau d’or d’approbation de la Commission mixte symbolise la qualité et l’engagement d’une organisation de soins de santé à fournir des soins sûrs et de qualité aux patients, a déclaré Silver Cross.

Pour que les organisations soient éligibles au Gold Seal of Approval une équipe d’enquête de la Commission mixte doit effectuer une enquête sur place au moins tous les trois ans, selon le site Web de la Commission mixte.

Au cours des visites annoncées, les examinateurs de la Commission mixte ont évalué « la conformité aux normes de l’hôpital Silver Cross » dans plusieurs domaines, a déclaré Silver Cross.

Ces domaines comprenaient «la gestion des urgences, l’environnement de soins, la prévention et le contrôle des infections, le leadership, la gestion des médicaments et les droits et responsabilités de l’individu», a déclaré Silver Cross.

Silver Cross Hospital a également récemment reçu un «A» pour la sécurité des patients du groupe Leapfrog.

Le Leapfrog Group, une organisation de surveillance à but non lucratif, « sert de voix aux consommateurs et aux acheteurs de soins de santé, utilisant leur influence collective pour favoriser un changement positif dans les soins de santé aux États-Unis ». selon le site Web du groupe Leapfrog.

Fondée en 1951, la Commission mixte a été fondée en 1951 pour, en collaboration avec d’autres parties prenantes, évaluer les organisations de soins de santé, a déclaré la Commission mixte.

En tant qu’organisation indépendante à but non lucratif, la Joint Commission évalue et accrédite plus de 22 000 organisations et programmes de soins de santé aux États-Unis, a déclaré la Joint Commission.

Pour plus d’informations, visitez silvercross.org et jointcommission.org.