Nouvel espoir contre les problèmes de peau douloureux causés par la radiothérapie

« Les gens doivent savoir qu’il existe des options pour prévenir la dermatite radique, y compris notre régime antibactérien, et ils doivent demander à leur radio-oncologue si c’est une option pour eux avant de commencer le traitement », a déclaré McLellan.

Plus de la moitié des personnes traitées avec le nouveau régime antibactérien ont développé des symptômes légers à modérés, mais personne n’a développé de symptômes graves. En revanche, 23% des personnes qui ont suivi la norme de soins actuelle ont développé des symptômes graves, selon les résultats.

Ce traitement consistait à utiliser la chlorhexidine et la mupirocine, un nettoyant antibactérien pour le corps, une pommade nasale antibiotique, tous les jours pendant cinq jours, toutes les deux semaines, tout au long de leur radiothérapie.

La deuxième étude comprenait 77 patients subissant une radiothérapie. On leur a dit de suivre les soins standards (hygiène normale et traitement hydratant comme Aquaphor) ou un régime antibactérien expérimental.

Staph vit généralement sur la peau et ne cause aucun problème. Mais les radiations peuvent affaiblir la structure de la peau et permettre aux bactéries de traverser la peau, ont expliqué les auteurs de l’étude.

Les deux études ont été publiées en ligne le 4 mai dans JAMA Oncologie.

« La radiodermite est un effet secondaire attendu pour de nombreuses personnes subissant une radiothérapie pour divers cancers, un effet qui peut être extrêmement pénible, invalidant, pouvant interférer avec le traitement et pour lequel nous n’avons aucune norme de soins en matière de prévention ou de traitement », a déclaré le Dr Adam Friedman. . Il est titulaire de la chaire de dermatologie à la George Washington University School of Medicine and Health Sciences, à Washington, DC

Les personnes qui développent une radiodermite plus grave ont tendance à avoir du staphylocoque dans leurs voies nasales, a déclaré Friedman, qui n’a aucun lien avec la nouvelle étude.

« L’utilisation d’un régime de décolonisation relativement simple a considérablement limité la gravité de la dermatite radique chez les patients cancéreux, par rapport à ceux recevant des soins standard pour la prévention/gestion », a-t-il déclaré.

« Plus de travail est nécessaire ; cependant, étant donné la simplicité de cette stratégie préventive, je l’envisagerai certainement dans ma clinique d’oncodermatologie de soutien à l’Université George Washington », a ajouté Friedman.

SOURCES : Ann Alexander, avocate des patients, Bronx, NY ; Beth McLellan, MD, directrice, oncodermatologie de soutien, Montefiore Einstein Cancer Center, chef, division de dermatologie, Montefiore Health System et Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY ; Adam Friedman, MD, président, dermatologie, École de médecine et des sciences de la santé de l’Université George Washington, Washington, DC; JAMA Oncologie, 4 mai 2023, en ligne