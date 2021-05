Nouvel espion sur le bloc? Pigeon retrouvé avec une puce installée sur sa patte au Gujarat, appareil envoyé pour sonde

Un pigeon migrateur qui a volé à l’intérieur de l’immeuble de bureaux d’une entreprise privée a été retrouvé équipé d’une puce attachée à sa patte dans le Vadodara du Gujarat, provoquant une certaine panique parmi les gens. L’oiseau, un pigeon voyageur, a volé à l’intérieur d’un immeuble de bureaux sur Halol Road et a été retrouvé assis sur un pot d’eau mardi. Ce qui était surprenant, c’est que l’oiseau avait un anneau sur sa patte avec un micro-appareil. Les employés du bureau ont d’abord contacté le service des forêts qui, en y regardant de plus près, a trouvé quelques mots écrits dessus et en a alerté le service de police, TOI a rapporté.

«Le pigeon voyageur a été retrouvé mardi dans une marmite remplie d’eau dans une entreprise privée sur la route Halol. Le personnel a appelé les responsables forestiers qui ont ensuite contacté le service de police après avoir remarqué une bague et un petit appareil sur la patte du pigeon », a déclaré Raj Bhavsar de la Société du Gujarat pour la prévention de la cruauté envers les animaux (GSPCA).

Pigeon équipé d’une puce capturé dans le Vadodara du GujaratAvez remarqué un anneau, un petit appareil sur la patte du pigeon. L’appareil peut avoir été suspendu à des fins de recherche. Appareil envoyé à Gandhinagar pour des tests de FLS, les flics enquêtent sur l’incident, le pigeon est sous la garde du Forest Dept: GSPCA pic.twitter.com/sYO2lJB9Q3 – ANI (@ANI) 6 mai 2021

Cependant, Bhavsar a également déclaré que l’appareil aurait pu être attaché à l’oiseau à des fins de recherche en cours, mais qu’il devra être sondé par la police pour plus de détails. Il a également déclaré que la puce trouvée sur l’oiseau sera envoyée à Gandhinagar pour des tests FSL.

La police a déclaré que même si l’appareil pouvait sembler suspect, les experts ont suggéré qu’il venait peut-être d’être attaché par le propriétaire de l’oiseau pour le suivre.

Les pigeons Homer sont capables de voler sur de longues distances et peuvent trouver leur chemin très facilement. Autrefois, ils étaient utilisés pour suivre les personnes ou même pour envoyer des messages à des fins militaires. Il y a eu plusieurs cas de pigeons capturés qui ont volé de l’autre côté de la frontière du Pakistan. La semaine dernière, un pigeon s’était perché sur l’épaule d’un jawan BSF au poste de Rorawala au Pendjab. L’année dernière, un autre oiseau, soupçonné d’être un pigeon espion du Pakistan, a été capturé par des habitants du district de Kathua au Jammu-et-Cachemire.

