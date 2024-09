Nouvel épisode de James-Atleti : Derbis, traspaso frustrado…

Depuis son étoile buteur à la Casa Blanca, passé pendant une décennie de derbis madrileños, a été un fichaje frustré en 2019. Si bien qu’il n’a pas réussi à porter la chemisette rojiblanca, L’Atlético de Madrid est un club qui, à distance, marque la trajectoire de James Rodríguez. dans le football espagnol.

Ce dimanche, un nouveau chapitre de cette histoire sera écrit à Vallecas. De retour en Espagne, James retrouve l’Atleti lors de sa deuxième partie avec le Rayo Vallecano, en duel valable pour la quinta journée de LaLiga 2024/25.

Balance de James dans le derbi de Madrid

L’histoire du campeur moyen avant le début de l’Atlético en 2014, peu après avoir été fichée par le Real Madrid. Comme je l’ai hará avec Rayo, jeLa première fois que le Colchonero s’est croisé lors de sa deuxième rencontre avec l’équipe de Carlo Ancelotti. C’est El Marco? La date de la Supercoupe d’Espagne au Santiago Bernabéu, le 19 août de l’année dernière.

James est parti dans le banc des suppléments, mais est entré dans le complément de Cristiano Ronaldo et à la minute 80 ans, il a débuté son match avec Madrid, et le seul qui s’est converti au derbi. Le Colombien a mis un ballon en place dans la zone et avec la pierre droite – et l’aide d’un vol – a demandé le ballon au fond du rouge. Ce classique s’est terminé égalité 1-1.

Après cela, James a retrouvé l’Atleti en Liga, en Copa del Rey et en Ligue des Champions. Au total, j’ai tenu compte de mes deux étapes avec le maximum de champions, Le volant s’est présenté trois fois à l’Atlético de Madrid, remportant un match de 2 victoires, 4 empates et 4 derrotas.

También hubo derbis (6 au total), comme par exemple la finale des Champions 2015/16, et Rodríguez n’a pas eu quelques minutes, il peut aussi être une partie de la plante de Madrid, et ces compromis ont été déposés sur le banc des suppléments. En 2015 et 2016, des classiques ont été perdus par lésion.

Numéros de James Rodríguez dans les débris madrilènes 10 parties : 2 de Champions, 4 de Liga, 2 de Copa del Rey et 2 de Supercopa de España

: 2 de Champions, 4 de Liga, 2 de Copa del Rey et 2 de Supercopa de España 2 victoires

4 empâtés

4 derrotas

1 pièce

0 assistance

James et son traspaso frustrado al Atleti

Au milieu de 2019, alors que deux temporaires étaient en poste au Bayern Munich, James Rodríguez est revenu en Espagne pour faire face à sa deuxième étape au Real Madrid. Sans embargo, Le plan original a été retourné pour être fichar par l’Atlético.

Dans le club blanc, Zidane est devenu entraîneur et James a demandé à s’inscrire dans la ville de Madrid pour être proche de son fils, et a choisi de ne pas continuer en Allemagne et d’encaminar son incorporation à l’Atleti. Mais alors qu’il y avait tout un point de béton, Florentino Pérez, président du Real, a frustré le travail.

« Yo no me quise quedar en Bayern Múnich parce que j’ai l’option de l’Atleti. Je suis à la maison, j’ai eu mon fils, c’était une option plus personnelle, mais c’est ce que je passe dans le football. J’ai l’option de l’Atleti, un club bon, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mon hijo, estaba en casa. Alors que moi et moi avons été lorsque le président (Florentino Pérez) ne m’a pas déjà dit, j’ai pratiquement fait un peu », a reconnu le propriétaire James il y a un an dans une transmission de Twitch.

Dans le milieu des négociations il est un ami d’avant-garde aux États-Unis qui a influencé la décision de Florentino En décrochant l’acuerdo, l’Atleti peut être poussé par le but devant le Real Madrid au MetLife Stadium du New Jersey (7-3).

Continuez le canal de Diario AS sur WhatsAppoù vous découvrirez tout le sport dans un seul espace : l’actualité du jour, l’agenda avec la dernière heure des événements sportifs les plus importants, les images les plus récentes, l’opinion des grandes entreprises d’AS, des reportages, des vidéos et d’autres choses. humour de vez en cuando.