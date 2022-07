Nouvel entraîneur-chef Brian Iossi, Burlington Central dans les délais – Shaw Local

ST. CHARLES – Brian Iossi n’est l’entraîneur-chef de football de Burlington Central que depuis moins d’un mois, ce qui semble un peu tard dans le match.

Mais les Rockets respectent le calendrier.

Iossi, assistant au cours des quatre dernières saisons, les trois dernières en tant que coordinateur offensif, a été officiellement nommé nouvel entraîneur-chef des Rockets à la mi-juin. Avant cela, cependant, il remplissait de nombreuses fonctions d’entraîneur-chef avec l’aide d’un personnel vétéran depuis que Brian Melvin a démissionné en janvier pour occuper un poste d’entraîneur-chef associé et de directeur des opérations de football à l’Université Judson à Elgin.

“Ce fut une transition assez douce et nos enfants ont bien géré la situation”, a déclaré Iossi. «Mon personnel était pour la plupart déjà ensemble et mon personnel universitaire et moi faisons partie du programme depuis quatre ans. C’était donc une sorte de créneau naturel dans le poste.

Après quelques jours d’entraînement estival, Burlington Central était en action le 30 juin au Fox Valley 7 contre 7 à St. Charles North. Le format 7 contre 7 ne joue pas nécessairement sur les points forts d’une équipe de football puissante comme les Rockets, mais ils ont ouvert les yeux en battant St. Charles North dès le départ lors de l’événement.

«Incroyablement fiers de la façon dont ils ont concouru et obtenu après. C’est ce que nous recherchons », a déclaré Iossi. “C’était notre plus grand objectif ici, c’était juste de concourir et de mettre nos gars en position pour réussir.”

Les Rockets, qui viennent de terminer 3-6 et de leur troisième saison à la Fox Valley Conference, ont mis l’accent sur leur programme de levage hors saison afin de réussir dans une ligue aussi robuste. Iossi a déclaré qu’il commençait à remarquer les fruits de ce travail.

“Une grande chose que nous avons identifiée dès le début est que nous devions être sur la même force et la même taille de page”, a déclaré Iossi. « Quand nous sommes sortis [at the Fox Valley 7-on-7] et j’ai regardé autour de moi, j’ai eu l’impression que nous avions vraiment franchi la prochaine étape avec notre taille. C’était une grande chose avec la transition des entraîneurs, rester motivé et engagé dans la salle de musculation. Ces mois sans entraîneur-chef, ils sont restés engagés et c’est la preuve que les seniors maintiennent tout le monde engagé dans le programme.

Le quart-arrière de Burlington Central, Jackson Alcorn, cherche à passer le ballon lors d’un tournoi 7 contre 7 à l’école secondaire St.Charles North le jeudi 30 juin 2022. (Sandy Bressner – sbress[email protected])

C’est le premier poste d’entraîneur-chef d’école secondaire d’Iossi, mais il n’est pas étranger à ce qu’il faut pour concourir dans le FVC.

Avant de rejoindre l’équipe de Melvin à Burlington Central il y a quatre ans, Iossi a fait partie de l’équipe du Hampshire avec l’ancien entraîneur Mike Brasile pendant quatre ans.

«Nos gars avaient l’air différents des autres équipes ces deux dernières années. C’était une grande poussée pour nos gars, c’était pour égaler cela », a déclaré Iossi. «Quand vous allez à Cary-Grove ou Prairie Ridge, vous allez avoir un tas de gros corps de type secondeur qui sont athlétiques et en forme. On commence à voir ça avec nos gars qui se sont engagés cette intersaison.

Il est utile d’avoir de l’expérience à l’avant, ce que Burlington Central a à revendre.

Les Rockets retournent toute leur ligne offensive – dirigée par les partants de trois ans MJ Hansen, Nick Nuno et Jack Freeman. Il en va de même pour le front défensif, où James Muetterties, Porter Mihelich et Vraj Shah sont tous de retour.

“C’est ma 14e saison d’entraînement de football au lycée et je ne pense pas avoir jamais retourné une ligne offensive entière”, a déclaré Iossi, lui-même joueur de ligne offensive à l’époque où il jouait à Glenbard North, Illinois College et North Central. « Ces gars-là ont fait de grands pas à la fin de la saison dernière.

«Nous avons un bon mélange de joueurs de ligne vétérans qui participent à ce programme depuis longtemps et de bons jeunes gars habiles avec des gars plus âgés qui peuvent intervenir et encadrer nos plus jeunes. C’était super. Beaucoup de bons cadres supérieurs.