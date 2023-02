Nouvel emplacement branché pour le réfrigérateur communautaire de Kelowna

Le réfrigérateur communautaire de Kelowna a trouvé une nouvelle maison dans un salon de coiffure branché du centre-ville de Kelowna.

Burke Hair Lounge a sauté sur l’occasion d’accueillir l’initiative d’échange de nourriture lorsque l’ancien emplacement du collectif ne pouvait plus accueillir le réfrigérateur.

“C’est un endroit sûr pour quiconque de n’importe quel horizon de venir prendre ce dont il a besoin et laisser ce qu’il peut”, a déclaré Lisa Burke, propriétaire de Burke Hair Lounge.

L’accès au réfrigérateur est anonyme et ouvert à tous 24 heures sur 24, sept jours sur sept après sa réouverture le 1er février.

Ollie O’Neal, bénévole de l’initiative alimentaire communautaire, a expliqué qu’il est important de réduire les obstacles à l’accès à la nourriture pour les personnes sans papiers, qui n’ont pas d’adresse fixe, qui n’ont pas d’identification, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas ont accès à des banques alimentaires régulières, ont des besoins qui vont au-delà de ce que les soutiens sociaux peuvent fournir ou ont simplement faim.

“Je suis plus que reconnaissant, responsabilisé, excité et honoré que le réfrigérateur communautaire de Kelowna ait eu la gentillesse de tenter sa chance sur notre emplacement.”

Burke a déclaré qu’elle voulait redonner à la communauté qui l’avait soutenue au fil des ans. Elle savait que sa boutique conviendrait parfaitement car elle se trouve dans un emplacement central sur l’avenue Lawrence, facilement accessible et fréquentée par une grande variété de personnes.

Elle a ouvert le salon sans cruauté il y a sept ans et a depuis favorisé une communauté diversifiée de « opprimés et de giroflées », où tout le monde est le bienvenu.

“Nous aimons redonner à notre communauté.”

Le projet d’entraide a été lancé en 2021, suscité par une demande accrue d’accès à la nutrition en raison de la pandémie. Le réfrigérateur est régulièrement vidé et rempli plusieurs fois par jour.

Les dons d’aliments frais et non périssables sont les bienvenus, mais tous les articles préparés à l’avance doivent être emballés dans une installation certifiée de sécurité alimentaire. Plus d’informations sont disponibles sur leur Instagram et Facebook. Au lieu de déposer de la nourriture directement dans le réfrigérateur, les gens peuvent également faire un don en ligne avec un don récurrent ou au GoFundMe en ligne.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Charité et donsVille de KelownaAlimentationBanque alimentaireCheveux