Nouvel effort de neutralité du net aux États-Unis

Les règles historiques de neutralité du net abrogées sous l’ancien président Donald Trump pourraient revenir sous une nouvelle pression de la présidente de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Jessica Rosenworcel. Les règles reclasseraient l’accès au haut débit comme un service essentiel au même titre que d’autres services publics comme l’eau ou l’électricité.

« Pour que chacun, partout, puisse profiter pleinement des avantages de l’ère d’Internet, l’accès à Internet doit être plus que simplement accessible et abordable », a déclaré Rosenworcel lors d’un événement au National Press Club. « Internet doit être ouvert. »

Les règles proposées ramèneraient le service à large bande fixe et mobile à son statut de service de télécommunications essentiel en vertu du titre II de la loi sur les communications. Cela interdirait également aux fournisseurs de services Internet de bloquer ou de limiter le trafic Internet licite et de vendre des « voies rapides » qui donnent la priorité à certains trafics par rapport à d’autres en échange d’un paiement.

Cette décision intervient après que les démocrates ont pris lundi le contrôle majoritaire des cinq membres de la FCC pour la première fois depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions en janvier 2021, lorsque la nouvelle commissaire de la FCC, Anna Gomez, a prêté serment.

Rosenworcel a déclaré que la FCC voterait en octobre pour recueillir les commentaires du public sur les règles proposées.

Qu’est-ce que la neutralité du net ?

La neutralité du Net est le principe selon lequel les fournisseurs d’accès Internet traitent tout le trafic Web de la même manière, et c’est à peu près ainsi que l’Internet fonctionne depuis sa création. Mais les régulateurs, les défenseurs des consommateurs et les sociétés Internet s’inquiétaient de ce que les sociétés de haut débit pourraient faire avec leur puissance en tant que voie d’accès à Internet – bloquer ou ralentir les applications qui rivalisent avec leurs propres services, par exemple. Les grandes entreprises de télécommunications ont combattu farouchement les réglementations devant les tribunaux. Ils affirment que les règles peuvent nuire aux investissements dans le haut débit et introduire une incertitude quant aux pratiques commerciales acceptables.

Quelle est l’histoire de la neutralité du Net ?

Le professeur de droit Tim Wu, aujourd’hui à l’Université de Columbia, a inventé le terme « neutralité du net » en 2003 pour plaider en faveur de règles gouvernementales qui empêcheraient les grands fournisseurs d’accès Internet de faire preuve de discrimination à l’égard des technologies et des services qui entrent en conflit avec d’autres aspects de leur activité. Autoriser une telle discrimination, pensait-il, étoufferait l’innovation. Mais les grandes sociétés de télécommunications affirment qu’elles devraient pouvoir contrôler les canalisations qu’elles ont construites et qu’elles possèdent.

La FCC a approuvé en 2015 des règles, suite à un vote de parti, garantissant que les sociétés de câble et de téléphone ne manipulent pas le trafic. Avec eux en place, un fournisseur tel que Comcast ne peut pas facturer à Netflix un accès plus rapide à ses clients, ni le bloquer ou le ralentir.

Les règles de neutralité du net donnaient à la FCC le pouvoir de poursuivre les entreprises pour des pratiques commerciales qui n’étaient pas explicitement interdites. Par exemple, la FCC d’Obama a déclaré que les pratiques de « zéro rating » d’AT&T violaient la neutralité du net. Le géant des télécommunications a exempté sa propre application vidéo des plafonds de données des téléphones portables, ce qui permettrait à certains consommateurs d’économiser de l’argent, et a déclaré que ses concurrents vidéo pourraient payer pour le même traitement. Sous la direction de l’actuel président Ajit Pai, la FCC a redoublé d’efforts pour s’en prendre à AT&T, avant même de commencer à déployer un plan visant à annuler complètement les règles de neutralité du net.

Une cour d’appel fédérale a confirmé les règles en 2016 après que les fournisseurs de haut débit ont intenté une action en justice.

Cependant, la FCC a abandonné le principe de l’ère Obama en 2017. Cette décision représentait un changement radical par rapport à plus d’une décennie de surveillance fédérale.