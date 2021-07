Nouvel effet secondaire ajouté à la liste officielle pour deux jabs Covid

La myocardite et la péricardite sont généralement causées par une infection virale, une bactérie, un parasite ou des champignons.

Selon les médecins, Covid lui-même peut entraîner une inflammation cardiaque, qui dure parfois plusieurs mois en tant que symptôme d’un long Covid.

Mais dans l’étude JAMA de quatre patients atteints de ces conditions après un jab, les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’ils avaient déjà souffert de Covid.

Les principaux symptômes à surveiller, selon la British Heart Foundation et la Mayo Clinic, sont :

une douleur lancinante et/ou une oppression thoracique pouvant s’étendre à tout le corps (myocardite et péricardite)

symptômes pseudo-grippaux tels qu’une température élevée, de la fatigue et de la fatigue (myocardite et péricardite)

rétention d’eau avec gonflement des jambes, des chevilles et des pieds (myocardite et péricardite)

essoufflement lors d’exercices légers ou de marche (myocardite)

difficulté à respirer au repos (myocardite)

palpitations ou rythme cardiaque anormal (myocardite)

un essoufflement soudain – si vous ressentez cela, consultez un médecin d’urgence (péricardite)

douleur dans la nuque pouvant s’étendre aux épaules et/ou aux bras (péricardite)

nausées ou sensation de tête légère (péricardite)

La MHRA a déclaré que toute personne souffrant de « douleurs à la poitrine, d’essoufflement ou de sensations d’avoir un cœur qui bat rapidement, qui palpite ou qui bat la chamade » après un jab devrait consulter un médecin d’urgence.

Le Dr Matthew Oster, du groupe de travail sur les vaccins COVID-19 du CDC, a déclaré: « Les vaccins à ARNm peuvent être un nouveau déclencheur de la myocardite, mais ils ont des caractéristiques différentes. »

Les troubles du sommeil peuvent être plus fréquents, selon le Center for Infectious Disease Research and Policy.