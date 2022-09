Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

iOS16le dernier système d’exploitation mobile pour Iphone Applea été libéré pour tous les iPhone compatibles En Lundi. Alors que la nouvelle mise à niveau est plein de fonctionnalités intéressantesle plus important est peut-être un nouvel écran de verrouillage personnalisable.

Le nouvel écran de verrouillage sur les iPhones avec iOS 16 vous permettra de faire pivoter automatiquement les images, d’activer les filtres, de modifier le type et la couleur de la police, d’ajouter des widgets et bien plus encore. Si vous attendiez l’opportunité de vous libérer des options d’écran de verrouillage traditionnellement limitées d’Apple, votre heure est arrivée.

Voici comment vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage dans iOS16.



Pour personnaliser ou ajouter un filtre à l’image de votre écran de verrouillage, maintenez simplement l’image enfoncée et appuyez sur Personnaliser. À partir de là, balayez vers la gauche ou la droite pour choisir parmi différents styles, filtres et polices. Si vous souhaitez aller au-delà des styles suggérés proposés, vous pouvez personnaliser davantage en appuyant sur n’importe quel élément de l’écran de verrouillage. Par exemple, si vous souhaitez modifier la police ou la couleur de l’heure, vous pouvez appuyer sur l’horloge pour le faire.

Apple/Capture d’écran par CNET



Vous pouvez également ajouter des widgets directement sur l’écran de verrouillage si vous souhaitez avoir des informations telles que la météo, les sonneries d’activité ou les événements du calendrier en un coup d’œil. Vous pouvez appuyer sur le signe plus sous l’horloge pour faire apparaître Galerie de widgets. Ensuite, faites simplement glisser les widgets que vous voulez de la galerie sur votre écran de verrouillage.

Apple/Capture d’écran par CNET



Une fois que vous avez personnalisé votre écran de verrouillage selon vos spécifications, vous pouvez appuyer sur Fait dans le coin supérieur droit pour l’enregistrer.

Vous pouvez également créer un tout nouveau look à partir de rien. Balayez vers la droite sur l’écran de verrouillage pour afficher une nouvelle galerie de fonds d’écran avec différentes collections et conceptions prédéfinies parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ou vous pouvez choisir parmi votre propre photothèque.

Apple/Capture d’écran par CNET



Si vous souhaitez parcourir une série de photos tout au long de la journée, vous pouvez choisir le Lecture aléatoire de photos option. Vous pouvez parcourir les Photos suggérées bibliothèque pour trouver des photos intelligemment sélectionnées à partir de votre photothèque.

Pour plus de conseils, consultez comment personnaliser votre écran d’accueil et 20 ajustements de paramètres qui changeront la façon dont vous utilisez votre iPhone.