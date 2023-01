Nouvel An lunaire : le groupe de supporters du Watford FC ESEA Hornets organise les célébrations du Nouvel An lunaire | Nouvelles du football

Le groupe de supporters ESEA Hornets s’est associé au Watford Community Sports and Education Trust pour lancer une semaine de célébrations avec les communautés d’Asie de l’Est et du Sud-Est pour le Nouvel An lunaire.

Alors que près de deux milliards de personnes à travers le monde se préparaient à célébrer l’année du lapin, les Hornets commençaient la fête tôt avant la visite de Rotherham au championnat Sky Bey samedi.

Avant le coup d’envoi, des personnes de tous âges de la communauté d’Asie de l’Est et du Sud-Est se sont rassemblées aux côtés d’enseignants locaux, d’aspirants footballeurs de la Fondation Frank Soo, du personnel du club et de supporters au Watford Museum, situé dans un manoir vieux de 250 ans. maison à distance de marche de Vicarage Road.

Comment Sky Sports News a célébré l’année dernière le 80e anniversaire de l’ancien footballeur d’origine chinoise de Stoke et Leicester, Frank Soo, devenant le premier joueur ethniquement diversifié à jouer pour une équipe anglaise.



Ils ont eu l’occasion de voir des trophées et des souvenirs remontant au 19e siècle, avant que Sam Ucko de la chaîne de fans des Hornets WD18 n’enseigne au groupe certaines des chansons les plus populaires de Watford.

Après avoir dégusté quelques spécialités traditionnelles, le groupe – dont beaucoup assistaient à un match pour la première fois – s’est rendu à Vicarage Road où ils ont vu l’équipe locale revenir par derrière pour faire match nul 1-1 avec Rotherham.

Les frelons ESEA sont les Fans pour la campagne de la diversité premier groupe de supporters d’Asie de l’Est et du Sud-Est, et le fondateur Alan Lau a déclaré Sky Sports Nouvelles la journée a été un succès spectaculaire.

“C’était une merveilleuse façon de célébrer le Nouvel An lunaire”, a déclaré Lau.

“Du temps passé au musée à la marche jusqu’au sol, tout s’est construit jusqu’au moment où des dizaines d’entre nous sont entrés dans le stade.

“En y repensant, avec toutes ces familles et tous ces nouveaux visages dans les gradins de Vicarage Road – je pense que tout le monde avait le sentiment que c’était bien plus que simplement regarder un match de football.

“Je suis tellement fier d’être un fan de Watford, et c’est incroyable à quel point le club est engagé avec notre communauté et toutes les autres communautés diverses de la région.”

Le Watford FC, ESEA Hornets et la Fondation Frank Soo se sont associés au partenariat Sky Sports et Sporting Equals en septembre dernier pour un événement gratuit à Vicarage Road, visant à promouvoir l’inclusion de l’Asie de l’Est et du Sud-Est dans le ” Beautiful Game “.

Joao Ferreira a sauvé un point pour Watford lors d’un match nul 1-1 avec Rotherham, mais le résultat n’a guère contribué à leurs chances de promotion automatique.

En plus du superbe égaliseur de Ferreira à 20 mètres, qui a annulé le premier match de Shane Ferguson, Watford a coupé les boiseries des visiteurs à deux reprises lors de ce qui s’est avéré être un après-midi frustrant pour Slaven Bilic et la foule de Vicarage Road.

L’équipe de Watford occupe la troisième place du championnat Sky Bet, mais compte 13 points de retard sur Sheffield United, deuxième, et 18 presque infranchissables sur les leaders Burnley.

“Je suis déçu du résultat, évidemment”, a déclaré le patron de Watford, Bilic, après le match. Le plan était de gagner, peu importe la difficulté de chaque match, en particulier dans le championnat.

Regardez les temps forts du match de championnat Sky Bet entre Watford et Rotherham.



“Nous avons bien commencé, surtout du côté droit, et j’ai dit aux joueurs que je ne pouvais pas leur demander plus pour le moment, mais nous manquons d’assez de qualité au milieu du parc et surtout devant.

“La majorité de nos meilleurs joueurs ne sont pas sur le terrain et nous ne pouvons pas compter sur les enfants pour être constants semaine après semaine. Tant de fois aujourd’hui, nous étions un contre un dans des situations prometteuses face à l’adversaire, puis tout est question de qualité.

“Jusqu’à ce que ces meilleurs joueurs reviennent, nous devons nous battre et gagner autant de points que possible.”