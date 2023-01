Nouvel An lunaire de Hong Kong : la ville s’illumine pour l’année du lapin

Après trois ans de restrictions de voyage en raison de la pandémie, des millions de familles à travers le monde célèbrent plus librement le Nouvel An lunaire. L’année du lapin commence dimanche, mais une frénésie de préparatifs était bien engagée la semaine dernière dans des villes comme Hong Kong. Depuis qu’elle a commencé à rouvrir progressivement ses frontières avec la Chine au début du mois, Hong Kong a accueilli un flot de citoyens voyageant entre la ville et le continent pour la célébration de la Fête du Printemps.

En Chine continentale, Chunyun, la période de 40 jours entourant le festival, voit généralement de nombreuses personnes se rendre dans leur ville natale pour être avec leur famille. Cet événement est parfois qualifié dans la région de « la plus grande migration du monde ». Selon l’Associated Press, les voyageurs chinois restent plus près de chez eux cette année, préférant Hong Kong et Macao à des destinations telles que Bangkok ; Bali, Indonésie; et Hokkaido, Japon.

À Hong Kong, les marchés sont dominés par les décorations rouges et dorées alors que les clients enthousiastes recherchent l’orchidée de fête parfaite pour marquer le Nouvel An. La ville est en effervescence et regorge d’enfants ravis.

Les étudiants de tous âges attendent avec impatience les jours de congé cette semaine pour commémorer les vacances et se détendre. Le port de Victoria présente une installation artistique et lumineuse éblouissante sur l’eau. Des destinations touristiques populaires comme l’hôtel Peninsula se préparent à un afflux de visiteurs.

Dans le zodiaque chinois, l’Année du Lapin est en passe de prendre le relais de l’Année du Tigre. Partout à Hong Kong, des images de lapins couvrent des images, des animaux en peluche et des ballons gonflables, apparaissant de la même manière que des bonhommes de neige gonflables dominent les cours avant américaines chaque décembre.

Dans la culture chinoise, le lapin est considéré comme le plus chanceux des 12 animaux. Il symbolise la miséricorde, l’élégance et la beauté. On pense que les personnes nées l’année du lapin sont calmes et paisibles.

Pour certains à Hong Kong, cette fête du printemps marque des retrouvailles tant attendues avec leurs proches. Joyce Ma-Lachmann est née et a grandi dans la ville mais a déménagé en Allemagne l’année dernière après avoir épousé son mari, Martin Lachmann.

“Le festival est un pont pour notre famille, reliant un lieu à un autre et reliant les lignées.” — Joyce Ma-Lachmann Le couple, qui attend un enfant, est de retour en ville pour voir sa famille après avoir été séparé l’année dernière. Vendredi, ils sont allés voir le temple Che Kung. “Le festival est un pont pour notre famille, reliant un lieu à un autre et reliant les lignées”, a déclaré Ma-Lachmann.

Samedi, Nicholas Yeung et sa compagne, Lara Lam, s’apprêtaient à quitter Hong Kong pour Macao, à seulement quelques heures de navette. Lam est un citoyen de Macao qui travaille à Hong Kong. Le couple avait l’habitude d’aller à Macao chaque Nouvel An lunaire pour des réunions de famille, mais ils se sont arrêtés après le début des protocoles stricts de coronavirus en Chine.

Yeung est né et a grandi à Hong Kong, où il dit que ses célébrations du Nouvel An étaient à la fois similaires et différentes de ses expériences de célébration avec la famille de Lam.

“L’atmosphère festive et les riches coutumes traditionnelles des célébrations du Nouvel An lunaire se sont estompées en raison des processus rapides de changements sociaux tels que l’urbanisation, l’occidentalisation et la modernisation à Hong Kong”, a déclaré Yeung.