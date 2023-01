Nouvel An chinois 2023 : comment il est célébré – et ce que signifie l’année du lapin | Nouvelles du monde

Le Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Nouvel An chinois, est célébré sur plusieurs jours et marque le début des 12 mois à venir sur le calendrier luni-solaire traditionnel.

L’occasion est observée par de nombreuses personnes de Chinois descendance et est également commémorée dans d’autres pays d’Asie, notamment la Corée du Sud, le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour.

Ici, Sky News examine les célébrations de cette année – et leur importance.

Quel est l’animal du zodiaque de cette année ?

Clôturant l’année du Tigre d’Eau, considérée comme un symbole de force, de bravoure et d’exorcisme des maux, le Nouvel An lunaire 2023 devrait accueillir l’Année du Lapin.

Le lapin est le quatrième animal dans la séquence zodiacale du 12, et est considéré comme le plus chanceux.

On pense que les personnes nées l’année du Lapin sont vigilantes, pleines d’esprit, vives d’esprit et ingénieuses.

On dit aussi que l’animal signifie la miséricorde, l’élégance et la beauté.

Image:

Des feux d’artifice sont vus derrière un lapin aux néons célébrant la Fête du Printemps. Photo : AP



Dans la théorie chinoise des cinq éléments, on pense que chaque signe du zodiaque possède l’un des cinq éléments : métal, bois, eau, feu ou terre.

Ces éléments tournent pour chaque année sur laquelle le signe tombe, ce qui signifie qu’ils viennent tous les 60 ans.

Cette année, c’est le Lapin d’Eau, qui est venu pour la dernière fois en 1903 et 1963.

Il existe cinq types de lapins, chacun ayant des caractéristiques différentes – et ceux associés au Lapin d’Eau suggèrent que les croyants au calendrier luni-solaire chinois qui sont nés au cours de ces années pourraient ne pas être entièrement satisfaits.

Les traits liés à chacun des lapins sont :

Lapin d’Eau : Doux et amical, mais a un état d’esprit faible

Lapin de Bois : Intelligent et vif d’esprit, mais égoïste

Lapin de feu : large d’esprit, intelligent et flexible

Earth Rabbit : Simple, ambitieux et travailleur

Lapin de Métal : Gentil, vif et enthousiaste

Image:

Décorations du Nouvel An lunaire installées dans le centre commercial de Kuala Lumpur. Photo : AP



Quand est le Nouvel An lunaire 2023 ?

L’Année du Tigre se termine le 21 janvier et l’Année du Lapin commence le lendemain, le 22 janvier.

Comment le Nouvel An chinois a-t-il été célébré ?

L’une des fêtes les plus importantes du calendrier chinois, le Nouvel An lunaire donne le coup d’envoi d’un festival de célébrations de 15 jours en Chine et parmi les communautés chinoises du monde entier.

Communément connu en Chine sous le nom de Fête du Printemps, les habitants du pays bénéficient de sept jours consécutifs de congé chaque année pour marquer l’occasion.

Au cours de cette période, il existe un certain nombre de traditions.

Image:

La danse du Lion est une danse traditionnelle de la culture chinoise. Photo : AP



Les festivités commencent par une danse du lion, dans laquelle les interprètes imitent les mouvements d’un lion en costume de lion – l’animal symbolisant le pouvoir, la sagesse et la supériorité.

Les interprètes bougent au rythme des battements du tambour, des cymbales et du gong. Les sons forts sont destinés à effrayer les mauvais esprits et à accueillir le lion pour apporter la bonne fortune.

Une danse du dragon est le point culminant de la célébration dans de nombreux domaines, car le dragon est un symbole de bonne fortune.

Image:

Une Taïwanaise allume une bougie pour marquer le nouvel an. Photo : AP



D’autres traditions incluent les gens qui nettoient soigneusement leurs maisons pour débarrasser le ménage de la malchance.

Certains mangent des aliments spécialement préparés certains jours pendant les célébrations, qui sont également censés porter chance.

Image:

Aliments porte-bonheur à manger pendant le Nouvel An chinois. Photo : iStock



Ils comprennent des boulettes, qui sont souvent consommées à la veille du Nouvel An chinois et symbolisent la richesse, et des boulettes de riz sucrées – un symbole de l’unité familiale.

Image:

Festival des lanternes de Nagasaki au Japon. Photo : AP



Le dernier événement de la célébration s’appelle la fête des lanternes, au cours de laquelle les gens accrochent des lanternes lumineuses dans les temples ou les portent lors de défilés.

Image:

La Chine célèbre le Nouvel An lunaire avec des feux d’artifice de fer fondu. Photo : AP



Le festival implique également des personnes allumant des bougies tout en priant dans les temples.

Des feux d’artifice ont lieu et mettent en vedette l’art populaire de Datiehua – qui voit de l’eau de fer brûlante pulvérisée pour former un feu d’artifice. L’art est né sous la dynastie Song et fait maintenant partie du patrimoine culturel à travers le pays.