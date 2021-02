Dites adieu à l’année du rat et bonjour à l’année du boeuf.

Le nouvel an lunaire – également connu sous le nom de nouvel an chinois ou fête du printemps – commence vendredi, inaugurant le deuxième animal du zodiaque avec la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver.

Bien que l’occasion soit destinée à être passée avec la famille et les amis, la pandémie de coronavirus en cours signifie que les célébrations dans le monde – des États-Unis à la Grande-Bretagne en passant par la Chine – seront différentes cette année pour les 1,5 milliard de personnes qui observeront l’occasion.

Voici ce qu’il faut savoir sur les vacances et ce qui peut changer avec COVID-19:

Que signifie le Nouvel An lunaire?

La nouvelle année est l’occasion de repartir à neuf, de voir des êtres chers et de partager l’espoir des bonnes choses à venir.

Vickie Lee, auteur du livre pour enfants « Le Nouvel An chinois de Ruby », a déclaré à USA TODAY l’année dernière que le Nouvel An lunaire était « la fête la plus importante et la plus populaire pour les Chinois et dans la culture chinoise ».

«C’est des vacances très joyeuses (quand) vous êtes censé rentrer chez vous, voir votre famille», ajoute-t-elle à propos de cette période d’environ 15 jours. «En Chine, ils le célèbrent pendant deux semaines entières, et les gens voyagent chez eux et de loin, très loin».

Zhaojin Zeng, professeur d’histoire de l’Asie de l’Est à l’Université de Pittsburgh, a comparé l’occasion à Thanksgiving en Amérique, soulignant l’importance du temps passé en famille.

Quand commence le nouvel an chinois?

Comme les vacances sont liées à la première nouvelle lune de l’année, le moment de celle-ci variera. Il peut tomber en janvier ou début février, a déclaré Lee à USA TODAY.

En Chine, le festival dure 15 jours, commençant par une fête la nuit du Nouvel An et se terminant cette année avec le Festival des lanternes du printemps le 26 février. Le Vietnamien Tết Nguyên Đán dure jusqu’à une semaine et le Nouvel An lunaire dans le sud La Corée, connue sous le nom de Seollal, dure trois jours.

Pourquoi le Nouvel An lunaire tombe-t-il à des jours différents?

En raison des différences entre le calendrier solaire-lunaire et grégorain, que les États-Unis suivent. Le calendrier grégorien est basé sur le cycle de la Terre en orbite autour du soleil, tandis que le solaire-lunaire combine cela avec le cycle de la lune en orbite autour de la Terre.

Dans les grandes villes américaines telles que Los Angeles, New York et San Francisco, les événements célébrant la nouvelle année ont lieu dans les semaines avant et après le premier jour de l’année lunaire.

Le Nouvel An lunaire se situe généralement entre le 21 janvier et le 20 février. L’année prochaine, la célébration commencera le mardi 1er février.

Comment le Nouvel An lunaire est-il célébré?

En plus de nettoyer sa maison et de la décorer de bannières rouges, d’œuvres d’art et de fleurs, une priorité dans la préparation des vacances est de préparer les repas, a déclaré Lee.

«Cette fête, comme tant de vacances dans d’autres cultures, est centrée sur la nourriture. Il y a donc plusieurs jours de préparation où vous préparez … des plats très symboliques comme un poisson entier», dit-elle. « Un poisson entier symbolise la prospérité. »

Elle a également déclaré que des boulettes (symbolisant la richesse) seront présentes et accompagnées de nouilles (représentant la longévité).

2021 est l’année du boeuf. Qu’est-ce que cela représente?

Le 12 février marque le premier jour de la xin chou année, ou année du bœuf de métal sous le cycle sexagénaire du Nouvel An lunaire,

Le maître du feng shui basé à Hong Kong, Thierry Chow, a déclaré à CNN que le bœuf est un signe du zodiaque travailleur qui signifie mouvement.

« Donc, j’espère que le monde sera moins statique que l’an dernier et se remettra en mouvement au second semestre », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l’élément métallique de l’année représente un accent mis sur les industries métalliques en 2021, des bijoux à «l’aiguille d’une seringue».

Comment les gens célèbrent-ils le Nouvel An chinois en cas de pandémie?

Bien que les célébrations varient généralement à travers le monde, elles seront particulièrement différentes cette année car la pandémie oblige les gens à rester chez eux et à ne pas rendre visite à leur famille.

Dans le New Jersey, où les Américains d’origine asiatique représentent 10% des 8,9 millions d’habitants de l’État, ceux qui marquent la journée organisent tout, des repas de fête au volant aux performances de Zoom pour s’assurer que cette année sera inoubliable.

«Nous contribuons à ramener la normale à une année pas normale», a déclaré Yoon Kim, directeur de l’Association coréenne américaine du New Jersey. L’organisation distribuera de la nourriture lors d’un événement au volant et organisera également une collecte de nourriture ce week-end.

Entrer dans l’année du boeuf:Trouver de l’inspiration pour les petites entreprises pendant le Nouvel An chinois

Et en Arizona, les organisateurs de la Semaine chinoise de Phoenix ont déclaré l’année dernière qu’ils n’iraient pas de l’avant avec des célébrations en personne pour le Nouvel An lunaire 2021. Au lieu de cela, des éléments du festival seront accessibles en ligne.

Dans les gares routière et ferroviaire en Chine, il n’y a aucun signe de la ruée annuelle du Nouvel An lunaire. Le gouvernement a appelé le public à éviter les voyages à la suite de nouvelles épidémies de coronavirus. Le South China Morning Post a rapporté que le défilé nocturne annuel du Nouvel An lunaire de Hong Kong sera remplacé par un événement de magasinage en ligne.

Malgré cela, le gouvernement affirme que les gens feront 1,7 milliard de voyages pendant les vacances, mais c’est une baisse de 40% par rapport à 2019.

Contribution: Mary Chao, The Record; KiMi Robinson, République de l’Arizona; The Associated Press.